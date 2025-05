Spalletti da Vespa: "Italia ai Mondiali? C'è la Norvegia. Con De Laurentiis non parlo più, la verità su Totti"

I "5 minuti" su Rai 1 del Ct della Nazionale: la chiamata di Gravina, il percorso nelle qualificazioni, l'addio al Napoli e la pace fatta con l'ex capitano dell Roma.

Sorpresa, da Bruno Vespa si materializza a sorpresa Luciano Spalletti. Il Ct della Nazionale ospite a sorpresa del giornalista e conduttore nei suoi “Cinque minuti”, subito dopo il TG1. Tanti gli argomenti trattati, a dispetto dell’esiguità del tempo a disposizione. Dalla chiamata di Gravina alla pace fatta con Totti, passando per il rapporto agrodolce col presidente del Napoli De Laurentiis e per il cammino, tutt’altro che semplice, che attende gli azzurri nelle qualificazioni mondiali.

Spalletti, l’Italia e le qualificazioni mondiali

“La chiamata di Gravina? Sorprendente“, l’ammissione di Spalletti a proposito della telefonata ricevuta in pieno agosto, pochi mesi dopo la fine della sua esperienza – da campione d’Italia – a Napoli. “I Mondiali? Non è impossibile la qualificazione, andiamo a giocarcela con tutta la fiducia possibile. Chiaro però come la Norvegia sia un ostacolo importante, si tratta di una squadra attrezzata a rendere la vita difficile a qualsiasi storia calcistica. Noi comunque ci siamo, abbiamo fatto passi in avanti notevoli. Saremo grosso modo gli stessi, poi bisogna stare attenti a saper leggere cosa racconta il campionato. Noi come l’Italia del 2006? Non siamo più o meno forti, stiamo per diventarlo, ma dobbiamo farlo velocemente”.

L’amore per Napoli e il difficile rapporto con ADL

Quindi il capitolo Napoli: “Una storia finita bene, abbiamo visto festeggiare i bambini napoletani. Nessuna città sa essere così felice e allo stesso tempo così malinconica come Napoli. Aver visto la felicità dei napoletani è qualcosa che mi porterò dentro per sempre”. Meno dolci i ricordi col presidente De Laurentiis, con cui stava per finire addirittura a carte bollate proprio dopo l’annuncio del suo accordo con la Nazionale: “Con De Laurentiis ho avuto un rapporto conflittuale, avrei preferito avesse più umanità nei miei confronti visto l’impegno che avevo messo. Se l’ho più sentito da quando non lavoriamo più insieme? No. Ma forse adesso potrebbe essere l’occasione”.

Il blackout con Totti e la pace fatta col capitano

Infine, Francesco Totti e una storia che s’era fatta tesa, burrascosa, ricca di incomprensioni e veleni tra i due. Un puzzle che faticosamente s’è ricomposto: “Con Totti mi piaceva pensare che il mio destino fosse affidato alle qualità e ai piedi magici di questo grande campione. Quando ci siamo chiariti, comunque due precisazioni dovevo dargliele, ma ormai resteremo super amici. La verità è che c’è stato un blackout di qualche minuto che ha incasinato le cose tra di noi. Però io ho sempre fatto tutto in funzione dei risultati della Roma, non ho mai messo niente di personale contro qualcuno”.