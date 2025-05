Totti, che show da Fazio: dal cucchiaio al padel con Sinner, dagli squali alle Maldive alle barzellette mai dette

Ospite a Che Tempo Che Fa, il Pupone a 360 gradi. Dalle polemiche per il blitz in Russia all'ipotesi di allenare: "No, sono troppo rosicone"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A ‘Che Tempo Che Fa’ il giro del mondo con Francesco Totti. Dalla nuotata con gli squali alle Maldive alle polemiche che hanno accompagnato la sua sortita in Russia, ma poi tutte le strade portano sempre lì, nella sua Roma. L’ex 10 giallorosso si è raccontato senza filtri a Fabio Fazio, soffermandosi anche sul padel con Sinner.

Totti show da Fazio: Roma e futuro in panchina

Ospite della trasmissione condotta da Fazio sul canale Nove, Totti ha come sempre bucato il piccolo schermo. Esordisce subito con una battuta delle sue: “Comunque o giro il mondo o faccio la spesa, sono una persona normale come le altre”. Non a Roma, però. Non nella sua Roma, dov’è tuttora considerato un re, l’ottavo re. “Una volta smesso, speravo di poter camminare tranquillo, invece niente”.

La leggenda giallorossa riavvolge il nastro dei ricordi ai tempi della Lodigiani, quando alla famiglia furono prospettati due scenari: Roma o Lazio. “E mia madre scelse la Roma”. Da lì è iniziato tutto, poi lo scudetto del 2001 che “ancora si festeggia” e quel ritiro che non ha mai digerito per il modo in cui è avvenuto. “Però – sottolinea – sono felice di aver fatto pace con Spalletti”. Si parla di panchina e della possibilità di una nuova vita da allenatore. “Proprio no. Sono troppo istintivo, rosicone e pure permaloso”.

Gli squali alle Maldive e la bufera per il blitz a Mosca

Su Instagram Totti aveva documentato la sua vacanza da sogno alle Maldive con la compagna Noemi Bocchi e i loro figli. Da sogno sì, ma fino a un certo punto. Perché l’ex 10 della Roma e della Nazionale si è pure regalato un brivido mica da poco nuotando con gli squali. “E pensare che ho pure pagato per quell’escursione”.

Il Pupone racconta che dopo essere stati tranquillizzati dalle guide (“tranquilli, non mozzicano”), è arrivato il monito: ‘Su le mani altrimenti ti mangiano le dita‘. Li ho insultati”. Dalle Maldive alla Russia: il suo blitz a Mosca, dove è stato testimonial di un portale di scommesse dietro un compenso da cifra a sei zeri, è diventato un vero e proprio caso politico. “Era un evento di sport e ci sono andato, cosa c’è di male?”.

Il padel con Sinner, il cucchiaio, Ranieri e la corsa scudetto

La passione di Totti per il padel è nota da tempo. Il campione del mondo 2006, che ha raccontato di aver giocato a carte con Gattuso la notte prima della finalissima con la Francia, si è concesso anche una partita con Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo. “In realtà giocato è troppo, ci ho fatto due scambi”.

Impossibile non descrivere il gesto tecnico ch’è stato il marchio di fabbrica di Francesco quando incantava sul rettangolo verde: il cucchiaio. “Tutto istinto, il genio non pensa”. Dopo aver ‘chiamato’ nelle settimane scorse Ancelotti alla Roma, elogia Ranieri per il miracolo che sta compiendo alla guida (“speravo che rimanesse”) e ha le idee chiare sulla corsa scudetto, anche se preferisce non esporsi. “Chi vince? Lo so, ma non lo dico: loro sono molto scaramantici…”. Beh, tra Napoli e Inter non è poi così complicato capire a chi si riferisca. Chiusura sulle barzellette: Fazio gli chiede di salutare con una delle sue barzellette ma Totti risponde candido: “Non ne so. Io non ne ho mai raccontate di barzellette. Il libro? Ma mica le ho scritte io quelle lì…”.