Totti in Russia, la polemica continua: il Popone tra Colosseo finto e gladiatori. L’attacco dall’Ucraina è durissimo

La scelta di Francesco Totti di partecipare a un evento in Russia continua a far discutere e ora sono i media ucraini a lanciarsi all’attacco, momenti surreali nel corso della sua partecipazione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una scelta legittima contro un atto politico: Francesco Totti ha presenziato a un evento in Russia e ha scatenato un vero e proprio putiferio. L’ex capitano della Roma continua a essere al centro delle polemiche con le durissime accuse che ora arrivano dalla vicina Ucraina.

Ospite d’onore all’International RB Award

Francesco Totti nella giornata di martedì è stato ospite dell’International RB Award, un evento annuale organizzato da un sito russo che si occupa di scommesse sportive. Ovviamente la presenza sul palco dell’ex giocatore giallorosso è stata colorata da un po’ di “idee” non particolarmente originali. Ma di fronte a un “assegno a sei zeri”, Totti non si è tirato indietro. L’ex capitano della Roma è salito sul palco scortato da un gruppo di gladiatori, in uno scenario che ricordava l’antica Roma e le rappresentazioni di un finto Colosseo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il “Popone” ha deciso di stare al gioco, con un po’ di imbarazzo hai provato a nascondere alle strane domande che gli sono state poste nel corso dell’evento, ha incontrato anche l’ex nazionale Mostovoj, prima di chiudere questo capitolo e di tornare in Italia con un conto in banca migliore.

L’attacco dall’Ucraina è durissimo

Francesco Totti è un simbolo di grande forza. Lo sa bene il portale di scommesse che lo ha ingaggiato, l’ex giocatore della Roma è diventato un’icona nel mondo del calcio, con i suoi gol, l’attaccamento alla maglia e la capacità di rappresentare una città. La sua fama è tantissima in tutto il mondo e in Ucraina non hanno preso affatto bene la decisione di partecipare a un evento in Russia. Di certo nelle intenzioni di Totti non c’era una presa di posizione politica ma i media ucraini sono andati all’attacco senza pietà: “Si è disonorato arrivando a Mosca”, “E’ riuscito a macchiarsi la reputazione”. Queste alcune delle frasi che sono state scritte dai media ucraini.

E in particolare ad andarci giù pesante è stato l’ex attaccante della Dinamo Kiev e della nazionale Miilevskyi: “Non voglio credere a questa cosa. Non capisco perché Totti sia andato in Russia quando in Italia, e in Europa fanno tutti il tifo per noi. Capisco che lo ha fatto per soldi, ma perché in questo momento non ne ha? Non ha guadagnato molto in carriera?”.

Il caso arriva anche in Italia

La scelta di Francesco Totti di prendere parte all’evento in Russia ha alimentato il dibattito anche in Italia, il suo viaggio è diventato un caso politico. Al punto che anche il Foglio dedica un editoriale a quanto successo: “Non è cambiato nulla, non per gli appassionati di calcio. Non per le sortii della guerra portata avanti dalla Russia in Ucraina, non per le relazioni diplomatiche. Per il semplice fatto che Francesco Totti è un ex calciatore che fa l’ex calciatore. E fa le pubblicità per un’agenzia di scommesse online e si è fatto pagare profumatamente. E soprattutto non ha infranto nessuna regola”.