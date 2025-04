Totti a Mosca per l'evento International Rb Award dopo le polemiche e l'ultima frecciata di Ilary: "Cifra a sei zeri"

Rivelazione sul viaggio e la partecipazione dell'ex capitano della Roma in Russia che acuisce le critiche, già forti, nei suoi riguardi da parte dei social e della politica

Indifferente all’ultima allusione che Ilary Blasi, sua ex moglie, gli ha riservato nel corso di una attenta intervista rilasciata nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, e alla produzione di effetti perversi dalla politica ai social scaturiti dalla sua decisione di accogliere l’invito della più importante agenzia internazionale ovvero Bookmaker Rating, Francesco Totti è approdato in Russia.

L’ex campione del mondo del 2006 è sbarcato in uno degli aeroporti di Mosca accolto con la massima attenzione e si è mostrato disponibile, ma schivo davanti alle telecamere e all’accoglienza. Le polemiche della vigilia sono state accantonate, al pari del resto, per una ragione potente a quanto pare.

Totti arrivato a Mosca

Arrivato nella capitale russa oggi lunedì 7 aprile, nella tarda mattinata, Totti è stato accompagnato da suo figlio maggiore, Cristian, il quale è rimasto al fianco del padre nei primi incontri concordati. Le dichiarazioni pronunciate dal per sempre capitano della Roma hanno ancora vigore, a vedere le immagini del suo arrivo e del piccolo ma centrale tributo che viene offerto subito a Francesco. “Non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo”, aveva detto all’indomani delle prime osservazioni.

Totti avrebbe deciso di andare comunque, di rispettare gli accordi presi per l’International Rb Award, un evento che avrà come ospite speciale proprio l’ex numero 10 e capitano della Roma, bandiera di un calcio che ormai non si vede più in campo e che è ben interpretato dal campionissimo classe 1976.

La sua scelta, proprio in qualità di personaggio pubblico, non poteva che suscitare simili reazioni nella fase storica che viviamo, per via del conflitto russo-ucraino, i tentativi di trovare un codice per aprire davvero i negoziati e instaurare una qualche forma di tregua autentica.

La cifra spaventosa che avrebbe ricevuto

Proprio nel marasma di questo magma di opinioni, critiche e osservazioni generate dall’onda social che lo ha inondato è giunta poi la notizia riportata in un’intervista esclusiva a Vedomosti, uno dei principali media russi specializzato in campo economico-finanziario, dal direttore generale del Bookmaker Rating (lo sponsor della serata) Asker Tkhalidzhokov che avrebbe ammesso l’impressionante cifra corrisposta.

Totti, insomma, “avrebbe incassato una cifra a sei cifre in euro. L’ambasciatore più costoso nella storia del premio? Penso di sì”. Nella capitale russa nei giorni scorsi erano comparse gigantografie dell'”imperatore che va alla terza Roma (cioè a Mosca ndr)”, vicino al palazzo della ginnastica e che vi mostriamo sotto. Il riconoscimento che andrà all’ex bandiera giallorossa è stato assegnato anche ad altri campioni, come il brasiliano Cafu e il portoghese Figo.

Fonte: ANSA

Il manifesto fotografato per le strade di Mosca

La reazione social di stupore e sorpresa

Dicevamo che il moto che arriva dal basso, ovvero dai social è importante ma anche la posizione presa da Striscia la Notizia che ha tentato una consegna sgradita a Totti. Le voci dalla politica non sono mancate, ma soprattutto la reazione da parte dei tifosi e degli appassionati che sui social hanno evidenziato quanto la sua scelta sia discutibile al netto della cifra che se confermata avrebbe dell’assurdo.

Soprattutto per chi, come Totti, che ha dimostrato con i fatti sempre attenzione e generosità nei riguardi degli ultimi, senza mai esibire il sostegno dato.