Totti spiega perché andrà a Mosca nonostante le polemiche, il dribbling a Striscia

Motivi che hanno portato il capitano della Roma ad accettare il viaggio in Russia: la dichiarazione rilasciata all'Ansa e la "risposta" a Staffelli

Non si placano le polemiche che hanno accompagnato in queste ore la scelta di Francesco Totti di partecipare ad un evento a Mosca, il prossimo 8 aprile. Il programma Striscia la Notizia, attraverso Valerio Staffelli, ha provato persino a consegnare un nuovo Tapiro d’Oro all’ex capitano della Roma, che ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione.

Totti e il viaggio a Mosca: “Sono un uomo di sport”

Francesco Totti, che era stato difeso da Gramellini è stato al centro di polemiche che lo hanno particolarmente infastidito e ha affidato all’Ansa una dichiarazione che possa mettere la parola fine a tale dibattito, complice il suo trascorso e le iniziative benefiche a cui ha partecipato già nel corso della carriera da calciatore: “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo – ha ribadito con forza –. L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità”.

“Qualora mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento di Mosca – ha poi aggiunto l’iconico 10 giallorosso – non esiterei un momento a fare un passo indietro. Tutto il resto trovo che siano solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome”.

Del resto, come sottolineano fonti vicine a Totti, sono migliaia i brand e i viaggiatori che per business ogni giorno hanno rapporti commerciali con la Russia, al di là del conflitto che attanaglia da anni i territori al confine con la Russia, e non solo.

Il dribbling a Striscia la Notizia, Totti non risponde a Staffelli

Contestualmente, non è passato inosservato il dribbling a Striscia la Notizia di Francesco Totti, inseguito da Valerio Staffelli, noto per aver consegnato ai VIP di tutta Italia il famigerato Tapiro d’Oro. Non è la prima volta che il fuoriclasse romano incontra il giornalista del programma in onda su Canale 5, ma stavolta la chiacchierata non è andata a buon fine.

Non solo Totti non ha proferito parola, preferendo non rilasciare alcuna dichiarazione dopo quella affidata all’Ansa, ma ha anche rifiutato con la consueta educazione il Tapiro d’Oro, lasciando di stucco Staffelli. Una volta compresa la situazione, al termine di una lunga ed estenuante giornata, l’ex capitano giallorosso si è allontanato, chiudendo di fatto il servizio di Striscia.