Roma, Ten Hag a cena con Ranieri poi il blitz a Trigoria: duro attacco dei tifosi ai Friedkin

Spunta una cena tra Ten Hag e Ranieri dopo il big match con la Juve. Intanti tifosi si interrogano sulle 'vacanze romane' dell'ex Manchester United e accusano i Friedkin

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il tour nella Capitale di Erik Ten Hag spaventa i tifosi della Roma, che sui social puntano ancora una volta il dito contro i Friedkin. L’olandese ex Manchester United non si è limitato a presenziare all’Olimpico per il big match della Roma. Già, è andato anche a cena con Ranieri prima di fare un salto a Trigoria. Che sia un indizio di mercato oppure no, i social ribollono.

Roma, Ten Hag in arrivo? Spunta la cena con Ranieri

Silurato dal Manchester United a fine ottobre, l’ex allenatore dell’Ajax ha fatto scalo nella Capitale immergendosi a 360 gradi nel mondo giallorosso. Ad allarmare i tifosi non tanto la sua presenza all’Olimpico per Roma-Juventus, quanto la cena che ha fatto seguito alla partita con Ranieri e Hummels.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si sa: a dover scegliere il prossimo tecnico è proprio Sir Claudio, che ha ribadito come a fine stagione lascerà la panchina per iniziare un nuovo percorso da consulente della proprietà americana. È Ten Hag il prescelto? Arrivano smentite dall’entourage del tecnico, attualmente collaborate dell’Olanda: sarebbe in città solo per osservare i connazionali Salah-Eddine e Rensch, con cui ha anche scattato una foto. Ma intanto i social sono stati presi d’assalto.

Dall’Olimpico a Trigoria: l’olandese supera Pioli

Ten Hag ha avuto anche il tempo di visitare il centro tecnico di Trigoria. Un vero e proprio tour completo che lascia immaginare molto più di una semplice visita di cortesia. Insomma, in questo momento sembra proprio che l’olandese stia scalando posizioni.

Dopo la chiusura di Ranieri a Gasperini, sarà interessante capire se arriverà anche quella nei confronti dell’ex Manchester United. Che ha messo la freccia su Pioli, ai ferri corti con Cristiano Ronaldo e prossimo a separarsi dall’Al Nassr. Si prospettano settimane roventi nella Capitale.

I tifosi assaltano il web: nel mirino sempre i Friedkin

Il nome di Ten Hag non scalda affatto la piazza giallorossa. Sul banco degli imputati finiscono ancora una volta i Friedkin. “Sbagliare è umano, perseverare è diabolico” scrive Corrado su Facebook. “Ci odiano” aggiunge Danilo. Giulio ci va giù duro: “Non vorrei che mi costringessero a non tifare finché non se ne vanno. Ten Hag sarebbe una scelta imbarazzante e inaccettabile”.

“Era difficile farmi preferire Pioli eh” ironizza Andrea. C’è chi invoca il ritorno di Mourinho e chi, invece, ricorda alla proprietà americana che si è liberato Juric.

Un ex Roma fallisce ancora: l’anno nero di Juric

Mandato via dalla Roma, cacciato pure dal Southampton. L’avventura in Premier League di Ivan Juric si è conclusa con l’addio ai Saints dopo la retrocessione aritmetica e la stroncatura da parte del Sun che l’ha definito “il peggior allenatore della storia della Premier League”. L’ex Torino è riuscito a racimolare solo 4 punti in 14 partite, subendo batoste praticamente dappertutto.