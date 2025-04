Roma-Juventus, il clamoroso rimpianto dei tifosi bianconeri su Tudor e Motta: Ten Hag "spaventa" i giallorossi

La buona prestazione all'Olimpico rinnova le polemiche: "L'esonero di Thiago doveva arrivare prima, Champions a rischio". La presenza del tecnico olandese sconvolge i romanisti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Uno a uno e un punticino per parte: Roma e Juventus si chiude con un pareggio che serve poco a entrambe. I giallorossi chiudono la lunga serie di vittorie consecutive fallendo l’aggancio in classifica ai bianconeri e ritrovandosi nuovamente sotto ai cugini della Lazio. Per i bianconeri, invece, un punto che serve ad agganciare momentaneamente il Bologna, impegnato tuttavia nel posticipo del lunedì sera contro il Napoli. Insomma, c’è ancora molto da lavorare per entrambe: quella dell’Olimpico rischia di trasformarsi nella notte dei rimpianti. E delle paure. Il motivo? La presenza in tribuna di un fantasma, Erik Ten Hag, che spaventa soprattutto i romanisti.

Juventus, Motta via troppo tardi per Tudor?

La buona prestazione della Vecchia Signora, almeno nel primo tempo, rinnova le polemiche: “Io ho una domanda per Giuntoli, Scanavino, Elkann e compagnia bella, perché avete aspettato tanto per cacciare Motta e prendere Tudor?“. E ancora: “Un solo rimpianto, Motta andava esonerato molto prima“. Oppure: “Dal non gioco di Motta all’aggressività di Tudor. Ma forse è tardi”. In tanti sottolineano: “Ottimo primo tempo, già si vede la mano di Tudor”. E qualcuno spazza via i mugugni: “Davvero siete così critici per il secondo tempo non all’altezza? Vi meritate Motta e i suoi 350 passaggi all’indietro“.

Roma-Juve: Kalulu il migliore, delusione Vlahovic

E sui singoli? Lapidari i giudizi dei sostenitori bianconeri sul web: “Il migliore in campo? Kalulu”, scrivono in tanti. E quasi tutti concordano pure sul peggiore: “Unico neo a mio parere resta Vlahovic!”. E anche: “Senza un centravanti all’altezza della situazione, le partite è difficile vincerle a questi livelli”. Quando si parla di peggiori in campo, spesso si va a finire a parlare del più grosso flop di mercato di quest’anno: “Koop proprio no! Non ci siamo. E i cambi nel secondo tempo non mi sono piaciuti“.

Ten Hag in tribuna, per i romanisti sarebbe un incubo

Sul fronte romanista, le preoccupazioni principali sono invece legate alla presenza in tribuna di Erik Ten Hag, il tecnico olandese reduce dal fiasco alla guida del Manchester United e ospite all’Olimpico dei Friedkin. “Speriamo sia qui per la Juve”, scrive allarmato un tifoso. C’è pure chi non si fida delle smentite di rito dell’entourage: “Ma chi ci crede alle smentite. Aiuto!”. Qualche altro tifoso non usa mezzi termini: “Dio ce ne scampi”. E ancora: “Altro esperimento per la Roma. Che fa rima con fallimento”. E diverse previsioni sono allarmanti: “Ten Hag solo se la Roma vuole andare in Serie B“.