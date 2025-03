Roma, Gasperini a un passo: in città sono sicuri. Ma Ranieri frena e il tecnico aspetta la Juventus

L'ex calciatore Righetti dà per fatto il passaggio di Gasp alla Roma, però Ranieri smentisce: "Non sarà lui l'allenatore". Il tecnico in attesa di una chiamata da Torino

La Roma sembra non avere più dubbi: è Gian Piero Gasperini l’allenatore giusto cui affidare la ricostruzione del club. Almeno così sostiene ‘radio mercato’, che dà per fatto il passaggio in giallorosso del tecnico dell’Atalanta. Ranieri, però, frena. Occhio, allora, alle mosse della Juventus. Già, pare proprio che il tecnico di Grugliasco stia in realtà aspettando la chiamata della Signora per far ritorno a casa.

Roma e Gasperini sempre più vicini: la bomba

Secondo quanto riferito dall’ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti a Radio Romanista, Gasperini avrebbe già trovato d’accordo con la famiglia Friedkin per il suo approdo a Trigoria. Righetti si è spinto oltre, svelando anche le cifre: “L’intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto quadriennale con opzione per il rinnovo e un ingaggio da cinque milioni di euro a salire”.

Insomma, uno stipendio top per il vincitore del Premio Bearzot, che si è detto lusingato per essere stato accostato alla panchina della Roma. Resta, però, un ostacolo da superare: “Bisogna risolvere l’uscita dell’allenatore dall’Atalanta, dal momento che ha un contratto fino al 2026”. E la Dea non è certo morbida, come certificato dal lungo braccio di ferro intrapreso la scorsa estate con la Juventus per Koopmeiners.

Gasp piace a tutti: le garanzie offerte dai giallorossi

Se di recente Totti si è mostrato perplesso sull’eventuale ingaggio di Gasperini, stesso discorso non vale per la società, che crede con fermezza nelle sue qualità. Dalla proprietà americana a Claudio Ranieri sembra proprio che tutti siano pazzi dell’allenatore che è stato capace di vincere una storica Europa League al timone dell’Atalanta.

Dunque, come convincerlo? La strategia, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, è quella di blindarlo con un contratto lungo, così da consentire al tecnico di lavorare con tranquillità anche in caso di falsa partenza. Gasp è ritenuto perfetto per dare il via a un nuovo ciclo incentrato su giovani di talento da trasformare in campioni. Proprio come da anni fa a Bergamo.

Ma Ranieri frena sull’arrivo del tecnico dell’Atalanta

In occasione della conferenza stampa in vista della sfida di campionato col Lecce, Ranieri mette a tacere le voci di mercato che riguardano il prossimo allenatore giallorosso: “Potete escludere tutti i tecnici che sono usciti per il futuro, quindi anche Gasperini. No, non sarà lui l’allenatore della Roma”.

E aggiunge: “I nomi di tutti quelli con cui ho parlato non sono usciti”. Novità si sapranno solo “quando il presidente deciderà di dirvelo. Io poi vi dirò che cosa ci aspettiamo e come lo dovremo aiutare”. Ranieri chiude a una sua possibile permanenza nella Capitale: “ Se restassi, perderemmo un altro anno”.

E attenzione al fascino della Juventus: ecco perché

A mettere in guardia la Roma è il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, ospite sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport. Pur riconoscendo che tra Gasperini e il club giallorosso “ci sono state diverse conversazioni telefoniche”, il giornalista ricorda come in passato i capitolini siano già stati usati dal tecnico come esca per strappare un contratto più ricco all’Atalanta.

“Non vorrei che le sue parole sulla Roma siano in realtà un modo per richiamare l’attenzione della Juventus, di cui è sempre stato tifoso – ha detto Di Giovambattista -. Allenare la sua squadra del cuore rappresenterebbe una sfida pazzesca per Gasp, che credo stia aspettando notizie da Torino”.