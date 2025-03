Roma-Gasperini, contatto: lui apre, i Friedkin lo vogliono. E Dybala in stampelle parla già di rientro

Il tecnico dell'Atalanta potrebbe essere il prossimo allenatore giallorosso, Ranieri ha dato l'ok: pronto un quinquennale. L'argentino è rientrato a Roma dopo l'operazione al tendine, probabile il ritorno in campo a settembre

Nove anni sono tantissimi, nel tritatutto del calcio moderno: nove anni in cui Gian Piero Gasperini ha portato l’Atalanta nel gotha del calcio italiano ed europeo, valorizzando giocatori, creando una identità forte, dando dignità ad un popolo.

L’epopea di Gasperini a Bergamo

Perché l’epopea bergamasca del Gasp è ormai nella storia, e come ogni storia ha una fine. Una fine dignitosa, forse non da lieto fine di una bella favola, ma in linea con nove anni straordinari. L’Atalanta, con ogni probabilità, si confermerà in Champions League, e peccato per quell’eliminazione con il Bruges, che probabilmente ha sancito la parola “fine” sul rapporto tra Gasp e i nerazzurri. C’era la sensazione che in Europa si potesse tentare qualcosa in più, ma il momento non era dei più propizi.

Roma, tutto su Gasperini

Proprio in quella fase della stagione, infatti, vennero persi punti pesanti in campionato, particolarmente in casa, prima della sconfitta contro l’Inter che ha definitivamente archiviato i sogni Scudetto. Adesso si volta pagina, con ogni probabilità: Gasperini è infatti il candidato numero uno alla panchina della Roma, perché i proprietari Dan e Ryan Friedkin sono convinti che possa rappresentare l’uomo giusto per riportare i giallorossi in alto.

Roma-Gasperini, reciproco gradimento

E il tecnico dell’Atalanta – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha ammesso tranquillamente di considerare ai massimi livelli il club giallorosso: “Piace a tutti, come la Nazionale”. Qualcosa in più di un’apertura, che delinea un quadro di quello che succederà nella Capitale da giugno in poi, quando Claudio Ranieri vestirà i panni di dirigente. L’arrivo di Gasp, nelle idee dei dirigenti, dovrebbe proiettare la Roma in una dimensione nuova ed al tempo stesso più europea.

Gasperini, Ranieri ha dato l’ok

Le parti sono in contatto, Ranieri ha già dato il suo ok. Gioco di qualità, valorizzazione dei calciatori (il che significa conti in ordine), mentalità europea. Sono alcuni dei motivi per i quali i Friedkin hanno messo Gasperini in cima alla lista. Pronta già un’offerta: contratto pluriennale, probabilmente addirittura di 5 anni, e protezione massima nei primi mesi nel caso in cui il progetto dovesse necessitare di tempi più lunghi per decollare. Il centenario è vicino, sarà nel 2027: per quella data i Friedkin vogliono una Roma all’altezza della storia.

Dybala torna in Italia

Una storia della quale probabilmente non farà più parte Paulo Dybala, sbarcato oggi all’aeroporto di Ciampino, dopo l’operazione cui è stato sottoposto a Londra per la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. “Sto bene, ho sentito Ranieri. Sabato a Lecce con la squadra? Non lo so, devo parlare con i dottori. Per le altre partite penso di sì. Ci rivediamo prima di settembre? Non lo so. Posso camminare senza stampelle ma i dottori mi hanno detto di tenerle. Sto bene“. L’argentino ha scherzato anche sulla vittoria della sua nazionale contro il Brasile: “Sono felice, ma ultimamente ci siamo abituati”.