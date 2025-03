Roma, i Friedkin vogliono Gasperini: già incontrato Ghisolfi, ecco come giocherebbero i giallorossi

I proprietari si innamorarono dell’Atalanta guardandola in Europa League, il d.s. avrebbe già parlato faccia a faccia col tecnico per convincerlo del progetto

Svanito il sogno Ancelotti, Gian Piero Gasperini è il primo nome sulla lista della Roma per il ruolo di successore di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa: l’indicazione arriva direttamente dai Friedkin, che l’anno scorso si innamorarono della sua Atalanta. L’allenatore avrebbe già incontrato il d.s. giallorosso Florent Ghisolfi.

Roma, i Friedkin innamorati di Gasperini

Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: questo il sogno di Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club giallorosso, che si innamorarono dell’Atalanta seguendo la scalata dei nerazzurri nella scorsa Europa League, fino alla vittoria di Dublino sul Bayer Leverkusen. Lo riferisce Il Romanista, secondo cui i Friedkin restarono folgorati dalla prestazione della squadra di Gasperini contro le “aspirine”, che invece avevano eliminato la Roma imponendosi per 2-0 all’Olimpico e poi pareggiando 2-2 in Germania.

Roma, Gasperini ha incontrato Ghisolfi

Ora che Gasperini pare propenso a lasciare l’Atalanta a fine stagione, la Roma non vuole lasciarsi scappare l’occasione di portare il tecnico sulla propria panchina. Un’idea che piace allo stesso Claudio Ranieri, attuale tecnico dei giallorossi che a fine stagione lascerà l’incarico per passare dietro la scrivania: proprio Ranieri sarebbe stato il primo a “corteggiare” Gasperini per conto della Roma. Ma c’è di più: secondo Il Romanista, il d.s. giallorosso Florent Ghisolfi avrebbe già incontrato il tecnico dell’Atalanta. Nel faccia a faccia il dirigente della Roma avrebbe esposto a Gasperini i piani del club per la prossima stagione.

Roma, come giocherebbe Gasperini

L’organico della Roma avrebbe ovviamente bisogno di rinforzi per esaltare il gioco di Gasperini. Tuttavia già oggi nel roster giallorosso sono presenti giocatori che potrebbero ben adattarsi al calcio fisico, intenso e aggressivo del tecnico dell’Atalanta. Mancini e Ndicka sono centrali con caratteristiche affini al gioco di Gasp, mentre Rensch potrebbe trasformarsi in un braccetto in grado di abbinare intensità e qualità. Angeliño, con le sue capacità offensive, tornerebbe di sicuro utile, così come Koné e Pisilli a centrocampo, il reparto che, insieme alle corsie laterali, avrebbe forse bisogno di maggiori rinforzi. In avanti, la Roma potrebbe puntare sulle capacità di Gasperini di dare brillantezza atletica e dinamismo ai giocatori di qualità: Dovbyk, Soulé, Baldanzi, Saelemaekers, El Shaarawy e soprattutto Dybala, una volta ripresosi dall’infortunio, sono tutti giocatori che potrebbero tornare a brillare con la “cura Gasp”.

Roma, i tifosi rifiutano Gasperini

Il nome di Gasperini non pare però gradito ai tifosi della Roma. Le prime reazioni dei supporter giallorossi sono di freddezza, se non di rifiuto: il personaggio rappresentato da Gasperini non piace ai romanisti. “Il solo prendere in considerazione una simile candidatura rappresenta l’ennesima dimostrazione che questi signori non hanno capito nulla della Roma e dei romanisti”, il commento su X di Filippo. “L’allenatore è uno dei migliori, l’uomo lascia molto a desiderare – aggiunge Valerio -. Mi troverei in difficoltà perché sebbene vorrei vincere qualcosa e con il Gasp so che la Roma farebbe bene, non riesco a scordare tutte le volte che ha parlato male della Roma”.

“Per me è un irreversibile no: la sintesi è che è perfetto per la Juventus e per gli stessi motivi è incompatibile con noi”, commenta Lorenzo. “Che incubo… Un incubo. Questo a Roma non dura tre mesi”, la profezia di Popi. Anche per Stefania il Gasp è incompatibile con Roma: “Non ha il carattere adatto all’ambiente, non è empatico né socievole. Roma è una città dove conta molto il mood oltre la competenza”.