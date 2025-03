Roma, Dybala da “La Joya” alla disperazione: si opera dopo l’infortunio e la stagione conclusa, calvario senza fine

L'attaccante argentino sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico dopo essersi fatto male nel match di campionato contro il Cagliari: stava trascinando i giallorossi

Paulo Dybala sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico in seguito all’infortunio rimediato in avvio di gara in occasione di Roma-Cagliari, domenica scorsa (16 marzo): lesione al tendine. Ormai non ci sono più dubbi, lo ha comunicato la Roma. Dopo vari consulti medici, tenuti negli ultimi giorni, l’attaccante argentino ha deciso di operarsi: stagione finita. Si occuperà di lui, all’estero, un medico di fiducia dei Friedkin nei primi giorni della prossima settimana.

Dybala si opera, il comunicato della Roma

Attraverso una nota, la Roma ha spiegato: “Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”.

Dybala infortunato: “Tornerò presto, ancora più forte, promesso”

Su Instagram, La Joya ha scritto un lungo messaggio per tutti i suoi fan: “Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato le diverse opzioni ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo. Forza Roma e Vamos Argentina“.

Dybala, dalla mancata cessione in Arabia a punto fermo della Roma di Ranieri

Una nuova porta girevole si è palesata davanti a Dybala. In estate è stato a un passo dalla cessione in Arabia, è rimasto a furor di popolo ed è stato determinante nella riscossa giallorossa orchestrata da Ranieri. Trentasei presenze, otto gol e quattro assist è il bilancio complessivo con cui termina la sua annata. Un vero peccato il ragazzo e la Roma che, di slancio, sta rincorrendo un posto in Europa dopo essere stata eliminata agli ottavi di finale di Europa League per mano dell’Athletic Bilbao.

Dybala, gli infortuni in carriera

Dalla stagione 2015/16 Dybala fa i conti con infortuni che hanno determinato stop più o meno prolungati: per uno stiramento, ai tempi della Juve, restò fermo 43 giorni (dal 24 ottobre al 5 dicembre 2016); altri 39 giorni fermo ai box per un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi dall’8 gennaio al 15 febbraio 2018. Il suo infortunio più serio lo ha subito nella stagione 2020/21 quando saltò 18 partite (81 giorni di stop) per un infortunio al legamento collaterale mediale.

Passato alla Roma, a cavallo tra il 9 ottobre e l’11 novembre 2022 è stato costretto a saltare nove partite e a mordere il freno per 34 giorni a causa di un infortunio alla coscia. L’8 ottobre 2023 altri 27 giorni senza vedere il campo per un altro infortunio al legamento collaterale. Al netto di noie muscolari e problemi, distorsioni e contusioni, che fanno parte del gioco, è di nuovo il momento di fare i conti con un guaio di entità più significativa. Non resta che attendere il ritorno di un grande campione.