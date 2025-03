Roma, Dybala che guaio: è lesione, salta anche la nazionale, i tempi di recupero

Infortunio Dybala: stop di almeno un mese. La Joya non trova pace nemmeno in una stagione positiva. L'umore dell'argentino e le lacrime in panchina

Sembrava finora una stagione tranquilla per Paulo Dybala alla Roma, tra gol, assist e ancora senza infortuni importanti. La Joya però, si sa, è di cristallo ed ecco che a 10 giornate dalla fine della Serie A, è arrivata una brutta notizia: l’attaccante 31enne argentino, infortunatosi ieri da solo nella gara col Cagliari, ha riportato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, come confermato dagli esami effettuati questa mattina presso il centro sportivo di Trigoria. Dall’entrata in campo alle lacrime in panchina. I tempi di recupero non lasciano segnali positivi.

I tempi di recupero per l’infortunio di Dybala

Entra al 64′, durante Roma-Cagliari, e dopo meno di 10 minuti Paulo Dybala è costretto a lasciare il campo: dopo un tentativo di un colpo di tacco, l’attaccante argentino sente dolore, si stende a terra e poco dopo è già in panchina con le lacrime. Il club giallorosso, dunque, dovrà fare a meno della Joya per almeno quattro settimane, con la speranza di riaverlo a disposizione per il derby del 13 aprile o, al massimo, per la gara casalinga contro il Verona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’umore di Dybala e la gestione dell’infortunio

Dopo tanta gioia, naturalmente ora il morale dell’attaccante argentino non è dei migliori. Con 1420 minuti giocati, 6 gol e 3 assist, Paulo Dybala stava attraversando un buon periodo di forma e ora avrebbe dovuto rispondere anche alla convocazione della sua nazionale. Sicuramente salterà le sfide contro Lecce e Juventus, anche se il suo recupero sarà monitorato quotidianamente.

Come Dybala si è infortunato

L’edema, causato da due colpi subiti nelle partite contro Porto e Como, ha contribuito alla lesione muscolare, complicando ulteriormente la situazione. La Roma dovrà fare i conti con l’assenza del suo giocatore più rappresentativo in una fase cruciale della stagione.

Clicca qui per altre news sulla Roma