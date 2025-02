Roma, Dybala regala un assist anche a “C'è Posta per te” da Maria De Filippi

Sorpresa speciale a 'C’è Posta per Te': il campione del giallorosso partecipa alla trasmissione e racconta la sua storia per dare conforto a Raffaele

Un altro top player del calcio, dopo Vlahovic, partecipa a “C’è posta per te”. La storia di Erica e Raffaele emoziona il pubblico di Canale 5 (la trasmissione ha conquistato il 30% di share). Dopo la dolorosa perdita della madre di Raffaele, la zia decide di fargli una sorpresa indimenticabile portando in studio il suo idolo: Paulo Dybala. Come è andata la ‘presenza’ dell’Argentino nello studio televisivo e il triste riferimento/parallelo al padre del bomber scomparso prematuramente.

Il dolore per la perdita e il legame tra Erica e Raffaele

Raffaele ha vissuto un lutto devastante con la scomparsa prematura della madre Anna, avvenuta in soli cinque mesi quando lei aveva appena 42 anni. Erica, sua zia, ha un legame profondo con lui, essendo cresciuta con Anna come una seconda madre, data la loro differenza di età di 17 anni.

Dopo la morte della sorella, Erica è diventata il punto di riferimento del nipote, ma spesso si è trovata in difficoltà nel dimostrargli il proprio affetto e nella gestione delle dinamiche familiari. A volte, confessa Erica, la freddezza è stata un modo per nascondere il dolore perché negli occhi della zia, Raffaele, rivede quelli della madre.

Le parole di Erica per il nipote Raffaele

Durante l’emozionante incontro in studio, Erica prende la parola e si rivolge con il cuore a Raffaele: “Tu lo sai che per me sei sempre stato molto più di un nipote. Sei stato un fratello più piccolo, e ho cercato sempre di difenderti e coccolarti. Purtroppo da quando la tua mamma non c’è più non sono più riuscita a proteggerti e consolarti nel modo giusto.”

Aggiunge Erica, con Dybala seduto al suo fianco: “Non voglio prendere il suo posto, ma voglio solo dirti che sono pronta a proteggerti e consolarti per tutta la vita”. Queste parole hanno toccato profondamente il ragazzo, che si è commosso davanti all’amore incondizionato della zia. Una storia che ricorda la recente ospitata in studio di Vlahovic a “C’è posta per te”.

L’arrivo di Paulo Dybala: una sorpresa inaspettata

Dopo il toccante discorso, Maria De Filippi introduce una sorpresa speciale per Raffaele: il suo idolo, Paulo Dybala, entra in studio. Il calciatore della Roma è visibilmente emozionato e si rivolge direttamente al giovane: “Quando si parla di queste cose è difficile. Io ho attraversato la stessa storia (si riferisce al padre scomparso nel 2008 per un tumore ndr.), uno non è mai pronto a vivere questi momenti, ma bisogna farsi forza al fianco delle persone che più ci vogliono bene e tu hai vicino una persona che ti ama. Trovare una persona così, che ti aiuta in tutti questi momenti di difficoltà, è la miglior cosa possibile.”

Oltre alle parole di conforto, Dybala ha regalato a Raffaele alcuni doni speciali: una maglia autografata della Roma, un portafortuna e un assegno per portare a cena la zia.

