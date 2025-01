Juventus Vlahovic, serata no anche a "C'è posta per te": cosa è successo

La sorpresa organizzata dall'attaccante serbo per la famiglia invitata a 'C'è posta per te' non ha scaldato il cuore dei telespettatori per l'orario

Per Vlahovic è proprio un sabato no: non convocato per il derby e ‘seconda scelta’ anche tra gli ospiti celebri del noto programma “C’è posta per te”. Dopo l’affaticamento muscolare che ha stoppato l’attaccante della Juventus, costringendolo a saltare la sfida contro il Torina terminata per 1-1, prosegue dunque il momento di gran difficoltà per il serbo che non trova gloria neanche in televisione, resta in rotta di collisione con il club – per la questione rinnovo – e vive da separato in casa con i tifosi bianconeri. Nel corso della puntata di Canale 5, infatti, la sua presenza è stata relegata all’ultima storia della serata, ben oltre la mezzanotte: una posizione marginale che sembra ricalcare le recenti prestazioni sportive poco incisive.

Juventus in campo, Vlahovic in studio

L’attaccante serbo ha seguito i suoi compagni nel Derby della Mole contro il Torino per poi vedersi in tv – in una puntata registrata – nel celebre programma di Maria De Filippi su Canale 5. Tuttavia, così come in campo, anche in televisione il centravanti non è riuscito a lasciare il segno.

La sua apparizione televisiva, infatti, non ha avuto – secondo molti utenti sul web – la giusta carica emotiva che ci si aspettava, finendo per essere una “breve parentesi” e quasi un “dettaglio di contorno”.

Un regalo per un grande tifoso juventino

La storia andata in onda dopo la mezzanotte – in cui Vlahovic era presente – ruotava attorno al regalo di una nipote ai suoi nonni, grandi tifosi della Juventus. Il nonno, in particolare, dopo essere stato colpito da un grave lutto di una figlia ha subito anche uno sfratto e ha affrontato momenti di grande difficoltà economica.

La nipote ha scelto Vlahovic come sorpresa speciale, per celebrare il loro amore e il loro legame con la Juventus.

L’emozionante dedica della nipote a ‘C’è posta per te’

“Se so cos’è l’amore è solo grazie a voi. Spero un giorno di poter vivere un amore come il vostro. Grazie perché mi avete fatto vivere un’infanzia che ogni bambino merita”. Con queste parole, la nipote ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine verso i nonni. Ha poi ricordato la zia Mery, figlia della coppia, scomparsa prematuramente: “Senza di lei io non sarei mai quella che sono e io vi prometto che vi sarò sempre accanto. Sappiamo che come zia Mery non ci sarà più nessuno per come era buona e come era altruista. Probabilmente, se lei fosse stata qui avrebbe saputo dire cose anche molto meglio di me. Grazie per amarci come ci amate”.

Un sorriso per il nonno grazie a Vlahovic

Alla fine, l’apparizione di Vlahovic, insieme ad una serie di regali a ‘tema Juventus’, ha strappato un sorriso al nonno tifoso. La nipote, visibilmente emozionata, ha ringraziato la conduttrice e il calciatore per il regalo che è riuscita a realizzare alla famiglia.

Dusan Vlahovic ha poi dichiarato: “Mi sento vicino alla vostra storia perché anche io da piccolo ero molto legato ai nonni e lo sono ancora, mi aiutavano tantissimo così come voi avete fatto con Mery e vostra nipote Enza. Siete una fonte di ispirazione per come avete combattuto. La gente della nostra età ha perso il senso di rispetto verso i genitori e nonni ma è sbagliato perché i nonni ci viziano e ci educano”.