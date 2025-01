Juventus, Adani fa retromarcia: ora anche lui scarica Vlahovic, fan di Allegri all’attacco

Secondo l’opinionista, che in passato aveva accusato il tecnico toscano di non valorizzare il serbo, i bianconeri devono cercare un altro centravanti sul mercato

Daniele Adani fa retromarcia su Dusan Vlahovic: l’opinionista che accusava Massimiliano Allegri di non valorizzare il serbo attacca oggi il centravanti, suggerendo alla Juventus di cercare un altro bomber sul mercato di gennaio. E i fan di Allegri vanno all’attacco sul web.

Juventus, continuano i problemi di Vlahovic

Nonostante il passaggio dalla gestione tecnica di Max Allegri a quella di Thiago Motta, Dusan Vlahovic non ha risolto i suoi problemi: il centravanti della Juventus ha messo insieme un buon numero di gol in questa stagione (12 considerando tutte le competizioni), ma il suo rendimento continua a essere altalenante. E anche chi, come Daniele Adani, imputava al calcio sparagnino di Allegri i problemi del serbo ora è costretto a rivedere i suoi giudizi.

Adani e l’invettiva contro Allegri su Vlahovic

“Io devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta. Ma voi state offendendo la verità. E la verità vi arriva in faccia, nei denti!”, diceva Adani in uno dei suoi più celebri atti di accusa nei confronti di Allegri degli ultimi anni. E ancora: “Qua non siamo servi di nessuno. Vlahovic in un calcio di proposta, come quello di Italiano, e in un calcio di non proposta, quello che ha fatto l’anno scorso, fa un gol a partita. E la squadra deve arrivare quarta?”.

Juventus, la retromarcia di Adani su Allegri

Con Thiago Motta i problemi di Vlahovic sono rimasti e così Adani ha fatto marcia indietro nell’ultima puntata di “Viva el Futbol”. “Non ricordo una partita di un centravanti della Juve così completamente imprecisa e negativa” – ha dichiarato analizzando la semifinale di Supercoppa tra Juventus e Milan. “Ora c’è da intervenire. Perché se tu mi sbagli 8 appoggi su 8 toccati e vanifichi tutto quello che io cerco di fare, a me sta anche bene. Perché se Yildiz messo a destra ti fa un cioccolatino e tu sbagli la porta di tre metri, e non stoppi la palla quando devi, mi dici come posso costruire una parvenza di ottimismo?”, ha poi aggiunto Adani, arrivando poi a scaricare completamente Vlahovic e a suggerire alla Juventus di intervenire sul mercato per rimpiazzare il serbo.

“La Juve deve intervenire subito, anche velocemente i primi giorni di gennaio – la sua chiosa -. Perché sennò ragazzi il percorso non ha senso senza un calciatore che almeno finalizza, non che aumenta il livello del gioco. Ma almeno deve finalizzare”.

Juventus, fan di Allegri all’attacco di Adani

Sulle parole di Adani, ovviamente, si sono tuffati a pesce i tifosi ancora legati ad Allegri, che ripetutamente sui social avevano difeso il tecnico toscano sull’argomento Vlahovic. “Caro Lele, la verità ti è arrivata in faccia, nei denti!”, il commento su X di Sandro, che rigira contro Adani la frase utilizzata nella celebre invettiva contro Allegri. “Padre tempo…”, aggiunge Maxim, riprendendo un’altra formula amata dall’opinionista. “Il problema non è Adani, ma anche chi gli è andato dietro in questi anni”, scrive Nato Gobbo. “Allora era schierato contro Allegri, oggi abbiamo la prova”, commenta Carlo.