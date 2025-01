Juventus: Vlahovic salta il derby con Conceiçao ma sarà in tv dalla De Filippi, tifosi scatenati

I forfait del centravanti e dell’esterno gettano nel panico i supporter bianconeri: molti temono la fine della serie positiva contro il Torino. Dusan domani a “C’è posta per te”

Rassegnazione, rabbia e paura: questi i sentimenti che caratterizzano la reazione dei tifosi della Juventus alla notizia dell’assenza di Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao dalla gara di domani contro il Torino. La grande paura dei fan bianconeri è che possa interrompersi la serie positiva nel derby. Ad esasperare gli juventini anche il fatto che Vlahovic sarà ospite della prima puntata di “C’è posta per te”, in onda domani su Canale 5, in una puntata però registrata tempo fa.

Juventus, Vlahovic e Conceiçao assenti col Torino

L’assenza di Dusan Vlahovic e Francisco Conceiçao dal derby di domani contro il Torino, annunciata da Thiago Motta in conferenza stampa, ha colto di sorpresa una parte dei tifosi della Juventus. I due giocatori si erano allenati a parte in settimana, ma lo staff medico bianconero aveva fatto intendere che le loro condizioni erano in via di miglioramento: l’affaticamento muscolare di Vlahovic non destava particolari preoccupazioni, mentre Conceiçao, assente in Supercoppa per un sovraccarico muscolare, era dato in fase di recupero. Domani, invece, non ci saranno.

Juventus, tante assenze contro il Torino

Quella di Motta e dello staff medico della Juventus è probabilmente una scelta precauzionale, volta a tutelare la salute dei due giocatori ed evitare pericolose ricadute. I tifosi della Juventus, però, temono che l’assenza dell’unico centravanti a disposizione del tecnico e del miglior dribblatore della squadra i bianconeri possano penalizzare in maniera determinante la Juve nel derby. Anche perché i forfait di Vlahovic e Conceiçao si aggiungono a quelli degli infortunati di lungo corso Bremer, Milik e Cabal e alla squalifica di Locatelli.

Derby, la grande paura dei tifosi della Juventus

Il vero timore dei tifosi è che la Juventus veda interrompere la serie di risultati utili nel derby che dura ormai da 10 anni: l’ultima vittoria del Toro risale al 26 aprile 2015, 2-1 firmato da Darmian e Quagliarella per i granata, con rete inutile di Pirlo per i bianconeri. “Rassegnamoci: domani primo k.o. in campionato. Ormai il quarto posto se ne va”, scrive deluso Azulgas su X. “Da quando non perdiamo un derby?”, domanda Giuseppe, sulla stessa lunghezza d’onda. “Abbiamo pronta già la scusa per domani”, scrive Mattia. Nicolò, invece, se la prende con Motta e lo staff medico: “Questi sono fermi da più di una settimana senza problemi evidenti… addirittura tenerli fuori? Non è possibile aprire un ciclo con questa gestione infortuni”. “Gli affaticamenti muscolari alla Juve durano in eterno”, commenta Andrea.

Vlahovic dalla De Filippi, tifosi arrabbiati

Una fetta dei tifosi se la prende direttamente con Vlahovic, che domani sarà in onda su Canale 5 come ospite della prima puntata di “C’è posta per te”: il programma è stato registrato tempo fa e non è di sicuro la ragione per cui il serbo salterà la gara col Toro. “Evidentemente Vlahovic si è fatto male da Maria De Filippi”, ironizza Juntolee alludendo alla registrazione del programma. “Ovvio che Vlahovic non giochi, ha preferito andare dalla De Filippi invece che allenarsi…”, attacca Urban. Zizuuu difende però il serbo: “Quelli che si lamentano di Vlahovic che va in tv sanno che ogni programma che conduce Maria De Filippi è pre-registrato?”. “Sarà che forse non è il momento proprio più opportuno per fare il giullare dalla De Filippi?”, la replica di Carlo.