Juventus, il momento nero di Dusan Vlahovic: i fischi della Curva, il rinnovo lontano e le voci di gossip

Vlahovic sempre più nell'occhio del ciclone e lontano dalla Juventus: aumenta la distanza tra le parti per il rinnovo del contratto. E Corona getta benzina sul fuoco con un video

Dusan Vlahovic nell’occhio del ciclone. Dai fischi della Curva al rinnovo sempre più complicato con la Juventus: a gettare benzina sul fuoco anche il gossip, con un video rilanciato da Fabrizio Corona che ha sollevato un nuovo polverone.

Juventus, si allontana il rinnovo di Vlahovic

Se Giuntoli sta sprintando sul mercato per regalare a Thiago Motta una punta del calibro di Kolo Muani o Zirkzee non è solo perché manca un’alternativa a Vlahovic, visto il nuovo stop di Milik. L’obiettivo è gettare le basi per il futuro con un calciatore di qualità, cui spetterà raccogliere anche l’eredità del centravanti serbo, sempre più lontano dalla Torino bianconera. Già, non sono stati compiuti passi avanti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Anzi, aumenta la freddezza tra le parti. Che proprio non riescono a venirsi incontro.

La Juventus è disposta sì a prolungare, ma non certo alle condizioni attuali e future: Dusan percepisce attualmente 10,5 milioni, mentre dalla prossima stagione lo stipendio salirà addirittura a 12. Dal canto suo, l’ex Fiorentina non ha intenzione di rinunciare a una parte consistente del suo salario, per quanto legato ai colori bianconeri. Se il calciatore è disposto ad accettare di andare in scadenza per poi liberarsi a zero, questo è uno scenario che la Signora non può permettersi avendolo pagato 80 milioni. Cessione a gennaio? Difficile, ma a giugno – di questo passo – sarà addio certo.

Dalla lite con la Curva al duro attacco di Cassano

Il 2025 di Vlahovic si è aperto esattamente come si è chiuso il 2024: nel peggiore dei modi. Se critiche dei tifosi bianconeri, sfociate nella lite con la Curva dopo il deludente pareggio col Venezia acciuffato in extremis proprio grazie a un suo rigore, sono rientrate in seguito al post di scuse dell’attaccante, una nuova bufera si è abbattuta sul quasi 25enne in seguito al flop in Supercoppa col Milan.

Ad attaccare in maniera durissima Dusan è stato Cassano nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, il programma di cui è protagonista con Adani e Ventola. FantAntonio ha definito il calciatore bianconero “ca..sotto, isterico e impresentabile”, auspicandone le cessione immediata perché non adatto a un top club come la Juve.

Anche il gossip inguaia Vlahovic: cosa ha fatto Corona

Non solo Cassano: Vlahovic, in dubbio per il derby col Toro, è finito anche nel mirino di Fabrizio Corona. Dopo il caso Theo Hernandez, il re del gossip ha spostato il tiro sul numero 9 bianconero, rilanciando un video controverso che circolava in rete da qualche ora. Nel filmato si vede il centravanti camminare nel corridoio di un hotel in compagnia di cinque ragazze. “È questa la sua professionalità mentre la Juventus è in grande difficoltà? – ha scritto Corona sul suo canale Telegram -. Già criticato per il suo scarso rendimento in campo, con questo comportamento solleva altri dubbi sulla sua dedizione come calciatore”.

Poi continua nell’affondo: “È il momento di decidere: vuole essere un campione o un meme? Perché di gol in Serie A non ne vediamo, ma in quanto a scandali, Vlahovic sembra aver trovato una certa costanza”. In realtà il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza della struttura, sembra risalire al 29 maggio del 2023, come si evince dalle immagini postate su YouTube da un altro utente.