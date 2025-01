Juventus, ultima chance per Douglas Luiz nel derby: se fallisce va via assieme ad Alisha

Il brasiliano candidato a giocare contro il Toro. Il suo ultimo esame per convincere Thiago Motta: una pagella positiva per non fare le valigie

La Juventus è in analisi per cercare di correggere i problemi con il mercato. E tra entrate e uscite sono tante le idee per cercare di dare una scossa all’ambiente e per aggiustare qualche falla nella squadra di Thiago Motta. Tra i tanti rebus c’è sicuramente Douglas Luiz, che anche a causa degli infortuni non è riuscito ancora a dimostrare le sue qualità, come ha fatto in Premier League con l’Aston Villa. E il suo cartellino molto caro ha per ora messo in imbarazzo la scelta di Giuntoli e della dirigenza nel puntare molto su di lui. Ma ora è finito il tempo dei test.

Douglas Luiz, l’ultimo esame Toro

L’ultima vittoria in campionato della Juve all’Allianz Stadium è arrivata proprio nel derby contro il Torino. Ora è passato un mese e i tifosi hanno potuto festeggiare nella propria casa solo in Champions League contro il Manchester City e in Coppa Italia contro il Cagliari. I bianconeri non possono permettersi di perdere altri punti per non complicare ulteriormente la stagione.

Il quarto posto è alla portata e il piazzamento nell’Europa che conta è fondamentale per il bilancio del club, che in estate ha puntato molto su alcuni calciatori che al momento non hanno dato risposte. Douglas Luiz è uno di questi e contro il Torino potrebbe avere un’ultima chance. Il suo ultimo esame e sarà fondamentale per evitare la bocciatura.

Thiago Motta senza Locatelli, chance a Douglas Luiz

Contro il Torino non ci sarà lo squalificato Locatelli e al suo posto Thiago Motta potrebbe puntare su Douglas Luiz insieme a Thuram e Koopmeiners. L’alterativa è McKennie che al momento però sta occupando altre posizioni di campo per far rifiatare anche Cambiaso, reduce da un problema alla caviglia.

Qualora il brasiliano dovesse floppare anche contro i granata, le sirene del mercato diventerebbero sempre più acute. In Premier League ci sono squadre interessate, ma la Vecchia Signora non può svenderlo e fare minusvalenza vista la portata dell’operazione nel calciomercato estivo. E con Fagioli ormai ultima scelta, perdere anche lui potrebbe mettere in difficoltà la dirigenza, già occupata nel trovare i difensori per sostituire gli infortunati Bremer e Cabal e il partente Danilo.

Juventus, gennaio di fuoco

Altro che mercato di riparazione, per la Juventus la finestra invernale sarà con qualche grado in più. L’obiettivo principale resta sempre aumentare le alternative in difesa e i nomi di Antonio Silva e Araujo sono al momento in cima alla lista, visto il no del Feyenoord per Hancko. Poi c’è un discorso anche sulle uscite di Danilo e probabilmente Fagioli, che è sprofondato nelle gerarchie.

E qualche uscita porterebbe Giuntoli anche a puntare su una punta, visto che Milik al momento non dà garanzie e Vlahovic da solo non può risolvere tutti i problemi. Un tesoretto potrebbe arrivare appunto da Douglas Luiz, ma solo a determinate condizioni. Certo, dopo appena sei mesi non si può già bocciare un calciatore, soprattutto se in campo è sceso con il contagocce (11 partite saltate per problemi fisici). Il brasiliano non gioca titolare dallo scorso ottobre contro la Lazio.

Ora sarà di nuovo il suo momento e Motta ha bisogno di una pagella positiva per fargli mettere da parte le valigie ed evitare un viaggio a lui ed Alisha Lehmann, l’acquisto della Juve Woman, che è pronta a seguire il compagno in Inghilterra in caso di foglio di via.