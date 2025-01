Juventus: Vlahovic si ferma e fa tremare i tifosi, Conceiçao verso il rientro col Torino

Il centravanti vittima di un affaticamento che potrebbe fargli saltare il derby: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. Il portoghese migliora

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tifosi della Juventus in ansia in vista del derby di sabato contro il Torino: Dusan Vlahovic ha rimediato un affaticamento muscolare che lo mette in dubbio per il prossimo match. In miglioramento, invece, le condizioni di Francisco Conceiçao.

Juventus, Vlahovic al J Medical

L’allarme per Dusan Vlahovic era suonato stamattina, quando il centravanti serbo era stato avvistato all’ingresso del J Medical: lo staff medico della Juventus si aspettava di ricevere la visita di Francisco Conceiçao, indisponibile già in SuperCoppa a causa di un sovraccarico muscolare, ma non quella dell’attaccante ex Fiorentina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, Vlahovic si ferma: in dubbio per il Torino

Gli esami svolti al J Medical hanno evidenziato un lieve infortunio per Vlahovic, vittima di un affaticamento muscolare: la sua situazione non desta particolari preoccupazioni in casa Juventus, lo staff medico ritiene che il centravanti possa recuperare in tempo per la gara di sabato col Torino, tuttavia al momento non può allenarsi con i compagni.

Vlahovic sarà monitorato costantemente dai responsabili della Juventus nei prossimi giorni, ma oggi è difficile dire se sarà a disposizione o meno di Thiago Motta per la gara di sabato.

Migliorano le condizioni di Conceiçao

Buone notizie, invece, per Conceiçao: il sovraccarico muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nella semifinale di Riyadh contro il Milan e dunque di affrontare suo padre Sergio, nuovo allenatore dei rossoneri, è quasi totalmente stato smaltito dall’attaccante, che dunque potrebbe tornare presto a disposizione di Motta.

Juventus, la rabbia dei tifosi per lo stop di Vlahovic

La notizia del nuovo problema muscolare di Vlahovic scatena i timori e la rabbia dei tifosi della Juventus. “Ormai non fa più notizia il suo infortunio in casa Juve”, il commento rassegnato su X di Marco. “Ma che abbiamo fatto di male per meritare tutta questa sfortuna?”, si lamenta Fatina. “Il giretto allo J Medical di stamattina… ecco perché… Sempre peggio Vlahovic”, scrive Danilo. “Rientra un giorno prima e si fa male Non ho parole”, aggiunge Fidelisemper. “Cambia poco, anche se c’è siamo senza centravanti”, l’attacco di Andrea al serbo.