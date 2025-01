Juventus, Cassano e le spine di Motta: "La prima è Vlahovic, improponibile, si fa sotto dalla paura"

FantAntonio scatenato dopo il flop bianconero n Supercoppa. La provocazione del barese: "Meglio Cambiaso centravanti che Vlahovic: deve andare via"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cassano demolisce Vlahovic. A Viva El Futbol si parla dell’eliminazione della Juventus in Supercoppa per mano del Milan e delle spine di Thiago Motta, a cui non vengono risparmiate critiche. Ma nel mirino di FantAntonio finisce il centravanti serbo, definito dal barese “improponibile, isterico e ca..sotto”.

Juventus, l’analisi di Cassano sul flop in Supercoppa

Altro che riscatto, l’avventura in Supercoppa della Juventus è finita subito col ko in rimonta subito dal Milan di Conceicao, appena subentrato a Fonseca. A Viva el Futbol Adani, Ventola e Cassano analizzano l’eliminazione della Signora e il pugliese concede delle attenuanti a Thiago Motta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Se dopo la prima ora la Juve era avanti 4-0 nessuno avrebbe potuto dire niente, perché ha fatto una grandissima partita. Poi io sono il primo ad affermare che Motta sta facendo male”. Quindi aggiunge: “In questo momento l’alibi che do a Thiago non è quello degli infortunati, che ci sono in tutte le squadre, ma che il suo giocatore più forte, Koopmeiners, è irriconoscibile e sta facendo malissimo. Non gli sta dando una mano in niente, zero, irriconoscibile”.

Il duro attacco di FantAntonio a Vlahovic

Cassano sferra poi un durissimo attacco a Vlahovic, più volte contestato dagli stessi tifosi della Juve. “Il centravanti è scarso, improponibile, non è un calciatore da grandi squadre” sbotta l’ex attaccante di Roma, Real Madrid e Milan.

“Non può giocare, guadagna 12 milioni, l’hanno pagato 75, ma è un ca..sotto, è isterico, è ogni volta che tocca la palla la dà agli avversari. Non lo farei mai giocare, metterei più Cambiaso centravanti che lui”. E, ancora: “Ha paura, pur essendo un ragazzo di 24 anni. Deve andare via. Ma chi glieli dà 12 milioni?”.

Il confronto con Lautaro e critiche anche a Koop

A proposito di attaccanti che in questo momento stanno facendo fatica a segnare, Adani, Cassano e Ventola confrontano Vlahovic con Lautaro e Morata. “Anche se non fa gol, Lautaro sa tenere palla, sa come lavorarla e si prende il fallo. E lo stesso fa Morata – dice ancora il pugliese -. La Juve deve mandarlo via adesso, col calendario che ha nelle prossime quattro partite di campionato più le due di Champions può essere fuori da tutto. E la stagione sarebbe fottuta, andata”.

Cassano poi ribadisce il concetto su Koopmeiners: “Hanno fatto di tutto per prenderlo, è il calciatore più forte della rosa, ma sta facendo malissimo, è irriconoscibile, e non so se ha lo status per essere il leader di una squadra top”. E ne ha anche per Douglas Luiz, “l’altro giocatore che Thiago ha voluto. Cinquanta milioni, anche lui ca..sotto, se la sta facendo addosso”.