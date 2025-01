Non è un buon momento per Dusan Vlahovic, arrivato a Torino con aspettative importanti e che qui dopo i primi sei mesi alla Juventus non ha più trovato quella continuità impressionante che aveva nella Fiorentina. Ora che c’è il rinnovo di mezzo, qualche tentennamento in più c’è e la tentazione di andare via è forte se, come pare, la richiesta di spalmare lo stipendio e relativa richiesta di abbattere l’ingaggio verranno confermate. La Juventus, inutile negarlo, cercherà di monetizzare e centrare una plusvalenza. Non si tratta solo di rumors circolanti da qualche giorno con maggiore intensità. Qui si constata un mood.