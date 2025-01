Calciomercato Serie B, Catanzaro su Di Chiara, Sampdoria scatenata, il Palermo ha deciso su Brunori

La Fiorentina guarda in casa Cesena: interesse per Cristian Shpendi, su cui c'è anche un club di Champions. Al Cittadella interessa Estanis Pedrola

In Serie B, il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo. I direttori sportivi dei club di cadetteria sono al lavoro per rinforzare i rispettivi club, con l’obiettivo di affrontare al meglio la seconda parte della stagione e inseguire i propri obiettivi. Movimenti di rilievo si registrano in casa Sampdoria, mentre altre squadre devono fare i conti con le sirene provenienti dalla Serie A. Per quanto riguarda il Palermo, è stata fatta chiarezza sul futuro di Matteo Brunori.

Sampdoria, l’obiettivo è Raimondo del Bologna

Movimenti in casa Sampdoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ronaldo Vieira sembra destinato a lasciare il club blucerchiato, con il Pisa che avrebbe messo il centrocampista nel mirino. Sul fronte degli acquisti, invece, l’obiettivo è Antonio Raimondo, attaccante del Bologna in prestito dal Venezia.

Tuttavia, la concorrenza non manca: sul giocatore hanno puntato i riflettori anche la Salernitana e la Reggiana. Riguardo le uscite, tutto fatto per il prestito con diritto di riscatto di La Gumina al Cesena e per il passaggio di Giordano al Mantova.

Catanzaro, l’Empoli su Pompetti

Anche il Catanzaro si muove con decisione sul fronte calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista del direttore sportivo Ciro Polito è quello di Giacomo Quagliata. Come alternativa, il club calabrese valuta Gianluca Di Chiara, in uscita dal Parma e seguito con interesse da diverse squadre di Serie B.

Parallelamente, riflettori puntati sul gioiellino giallorosso Marco Pompetti, centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Inter. Sul classe 2000 si registra l’interesse dell’Empoli di Fabrizio Corsi. Il club toscano starebbe pensando di acquistare subito il giocatore per poi lasciarlo in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione.

Shpendi nel mirino della Fiorentina

Occhi puntati su Cristian Shpendi del Cesena. Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante italo-albanese del Cesena è al centro di un forte interesse da parte della Fiorentina, a caccia di un vice Kean per rafforzare il reparto offensivo.

Ma attenzione anche alla concorrenza della Dinamo Zagabria, che monitora la situazione. Il club romagnolo, però, sembra deciso a trattenere il giovane talento almeno fino a giugno, rimandando qualsiasi valutazione al termine della stagione.

In casa Cittadella si registra urgenza nel reparto offensivo dopo la cessione di Andrea Magrassi al Milan Futuro. Per sostituirlo, il direttore sportivo Stefano Marchetti avrebbe individuato in Enrico Brignola del Catanzaro un possibile rinforzo di qualità. Riguardo la Carrarese, secondo Il Tirreno, avrebbe messo gli occhi su Estanis Pedrola, giovane in uscita dalla Sampdoria. Sul talento spagnolo si registra però anche l’interesse del Valladolid.

Palermo, il chiarimento su Brunori

Si sciolgono i dubbi in casa Palermo sul futuro di Matteo Brunori. Dopo un periodo in cui il capitano era finito ai margini, il nuovo direttore sportivo Carlo Osti ha fatto chiarezza in conferenza stampa: “Ho parlato con tutto il gruppo, e in particolare con Brunori. È stato il primo con cui mi sono confrontato e abbiamo avuto una chiacchierata molto sincera.

Abbiamo analizzato il suo momento, e sono convinto che il ragazzo sia ora più sereno. Gli ho chiesto di tornare a essere il capitano di questa squadra, dentro e fuori dal campo. Ho trovato grande disponibilità da parte sua e mi sembra motivato”.