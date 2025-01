Calciomercato Serie B: Il Pisa di Inzaghi pesca in A, rivoluzione Salernitana

I colpi in arrivo in cadetteria: a Palermo il caso Brunori resta ancora un punto interrogativo, Pedrola della Samp nel mirino del Valladolid

Anche la Serie B si accende in questa finestra di calciomercato, con i club pronti a tuffarsi nelle trattative per rinforzare le proprie squadre in vista della seconda parte di stagione e inseguire i rispettivi obiettivi stagionali. Diversi profili sono già nel mirino dei direttori sportivi, mentre alcune società lavorano per correggere la rotta.

Il Pisa punta Almqvist, a Palermo ancora dubbi su Brunori

Operazioni di mercato in fermento in casa Pisa, con il club toscano che guarda con interesse alla Serie A. Nel mirino è finito Pontus Almqvist, attaccante del Parma. Lo svedese potrebbe approdare in nerazzurro con la formula del prestito secco. Qualora la trattativa non dovesse concretizzarsi, la dirigenza ha già individuato l’alternativa: Patrick Ciurria, in uscita dal Monza.

Sul fronte delle ufficialità, il Pisa saluta il centrocampista Mattia Leoncini, ceduto in prestito al Legnago in Serie C. Sul mercato in uscita si registra anche l’interesse per Nicholas Bonfanti, seguito da Cesena e Mantova, con quest’ultimo club attualmente in vantaggio per l’acquisto.

Possibile anche la partenza di Davide Di Quinzio, con il Pavia alla finestra. Guardando invece alle operazioni in entrata, si fa strada il nome di Antony Angileri del Monopoli, che potrebbe rappresentare un valido rinforzo per il reparto arretrato della squadra allenata da Inzaghi.

Anche il Palermo è attivo sul mercato, confermando piena fiducia al tecnico Dionisi. Restano però nodi da sciogliere, come la posizione del capitano Brunori. Dopo essere stato messo ai margini della rosa, negli ultimi giorni sembra esserci stato un tentativo di reintegrazione. Non è escluso, però, che il centravanti possa essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a obiettivi di rilievo, tra cui Lapadula e Gytkjaer.

Sampdoria, Pedrola nel mirino del Valladolid

Il mercato si accende anche in casa Sudtirol. Ufficiale l’arrivo in prestito dal Bologna di Pythia, mentre è ormai in dirittura d’arrivo il doppio colpo che porterà Belardinelli dall’Empoli e il ritorno di Gliozzi dal Modena. Il Modena, dal canto suo, sta sondando il terreno per Luka Lochoshvili, in uscita dalla Cremonese.

La Reggiana vuole un difensore centrale e un attaccante. Tra i nomi più caldi spicca Francesco Coppola, ma la trattativa si preannuncia complicata. In alternativa, l’ex Przemyslaw Szyminski resta un’opzione concreta. Per l’attacco, occhi puntati su Gabriele Raimondo, mentre si lavora anche sul fronte rinnovi, con Mario Sampirisi vicino alla conferma. In casa Sampdoria, invece, tiene banco la situazione di Estanis Pedrola, finito nel mirino del Valladolid.

Salernitana, Maggiore ai saluti? Il Bari punta Pereiro

Il Bari punta sull’attaccante Gaston Pereiro, fortemente voluto anche da Rapid Bucarest e Cosenza. Per semplificare l’operazione, i pugliesi potrebbero inserire nella trattativa il difensore Marcandalli, profilo che interessa alla Reggiana. Occhi anche su La Gumina.

Situazione diversa in casa Salernitana, guidata dal nuovo ds Valentini e dal tecnico Breda. Wlodarczyk, Braaf e Kallon sono destinati alla partenza. Anche Giulio Maggiore sembra essere destinato a lasciare Salerno: il centrocampista è corteggiato dal Venezia e dal Parma.

Proprio per sostituire Maggiore, il club granata sembra orientato su Caligara del Sassuolo. E sull’asse neroverde, potrebbe arrivare anche Doumbia. Per il reparto avanzato, nel mirino ci sono Antonio Raimondo e Alberto Cerri.

Il Catanzaro lavora sul mercato in uscita con Volpe al Cerignola, Piras al Crotone e Turicchia di ritorno alla Juventus. Brignola, invece, è corteggiato da diversi club di Serie C. Il Cosenza, invece, dopo la partenza di Sankoh, sembra aver chiuso per Artistico. Fuori dal progetto invece Camporese. Il Sassuolo, infine, punta ad Antonio Candela del Venezia.