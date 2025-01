Calciomercato Serie B: il Palermo cambia, la Sampdoria pronta a spendere, tutti i colpi in arrivo

Cambia il ds in casa rosanero, fiducia invece a Dionisi. I blucerchiati puntano i big del mercato, Bari e Cosenza su un trequartista di serie A

Non solo Serie A, il calciomercato ha iniziato a smuovere anche molti club di Serie B che hanno bisogno di rinforzi per centrare i propri obiettivi stagionali. Molti nomi sono già finiti sui taccuini o sulle note del telefono di molti direttori sportivi, mentre in altre società si sta lavorando per ritrovare un assetto societario equilibrato.

Palermo: via De Sanctis, fiducia a Dionisi

Le scorse ore sono state turbolente in casa Palermo. La società rosanero ha deciso di terminare il rapporto con il ds Morgan De Sanctis, contestato nelle ultime settimane dai tifosi al Barbera con striscioni e cori. Al suo posto il prescelto è Carlo Osti, dirigente con un passato nella Sampdoria, Lecce, Atalanta e Lazio. Una figura di spicco per la Serie B con l’obiettivo di rimettere in sesto il club. Nessun cambio in panchina: Dionisi è stato confermato nonostante gli ultimi pessimi risultati che hanno fatto sprofondare i siciliani fuori dai posti per i playoff.

Sampdoria, il mercato per ripartire

A cercare una scossa è anche la Sampdoria, che ha già provato con il cambio di allenatore, ma è servito a poco. La squadra ha bisogno di rinforzarsi con il calciomercato invernale e sono stati individuati già alcuni nomi. In cima alla lista c’è Filippo Bandinelli dello Spezia, centrocampista che ha fatto bene anche in Serie A. Difficilmente però i bianconeri se lo faranno sfuggire, vista l’ottima posizione in classifica. Ma un’offerta fuori portata potrebbe far vacillare la società. Fra i profili individuati c’è anche Mattia Valoti che al Monza non sta avendo spazio.

Bari e Cosenza su Gaston Pereiro

Un nome appetibile per la Serie B è Gaston Pereiro, che al Genoa non è riuscito a dare l’impatto sperato, dopo il suo arrivo da svincolato. Stando a Gianluca Di Marzio, la sua avventura con i rossoblù potrebbe già finire e su di lui è puntato sia il mirino del Bari sia quello del Cosenza, che ha bisogno di rinforzi per provare la rimonta salvezza. Al momento i lupi sono all’ultimo posto in classifica e un calciatore di qualità come l’uruguaiano farebbe comodo.