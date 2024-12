Sampdoria-Carrarese, moviola: gesto da applausi della curva Sud, il Var salva l’arbitro

La prova di Prontera a Marassi nel posticipo serale di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto della sezione di Bologna ha espulso un giocatore

E’ il dentista di Tricase emigrato a Bologna Alessandro Prontera la scelta di Rocchi per il posticipo di B tra Sampdoria e Carrarese. Molto dotato sul piano atletico, capace di restare al centro dell’azione, che tende a fischiare poco e lasciar correre il gioco ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Prontera con Samp e Carrarese

Alessandro Prontera aveva diretto 5 volte la Sampdoria con un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte e in quattro circostanze la Carrarese con 2 pareggi e 2 sconfitte

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti D’Ascanio ed Emmanuele con Andeng IV uomo, Gariglio al Var e Longo all’Avar, l’arbitro ha espulso Illanes al 7′ st per gioco falloso, ammoniti Riccio, Schiavi e Cherubini

Samp-Carrarese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara: In avvio di gara la gradinata Sud saluta la Sampdoria con un’emozionante coreografia dedicata al ricordo di Simona Colombino, tifosa blucerchiata scomparsa nel 2002. Nella ripresa al 7′ Illanes interviene di mano su un contropiede di Coda lanciato a rete, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato all’on field review ed estrae il cartellino rosso per il giocatore della Carrarese. Sugli sviluppi della punizione Riccio – nel tentativo di tirare in porta – colpisce fallosamente un avversario e viene ammonito. Al 26’ammonito Schiavi, giallo anche per Cherubini al 50′ e dopo 6′ di recupero Prontera fischia la fine: Samp-Carrarese si chiude sull’1-1.