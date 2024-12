Brescia, Bisoli è il nuovo tecnico: allenerà il figlio Dimitri. Samp, scelto il successore di Sottil

Saltano panchine accellenti in Serie B: Cellino si conferma mangia-allenatori e sceglie Bisoli per rimpiazzare Maran. La Sampdoria vicina alla fumata bianca per Semplici.

Dopo la Sampdoria, che sta per chiudere per il sostituto di Sottil, anche il Brescia cambia allenatore. Salta un’altra panchina eccellente in Serie B: via Maran, ecco Bisoli, che allenerà il figlio Dimitri.

Brescia, Cellino si conferma un mangia-allenatori

Massimo Cellino non smentisce la sua fama, nonostante solo di recente avesse confermato massima fiducia in Maran. Ma nelle ultime quattro giornate del torneo cadetto il Brescia ha racimolato solo due punticini, perdendo terreno prezioso dalle squadre di vertice.

Un crollo che ha spinto il patron a optare per il ribaltone, il ventunesimo da quando nell’agosto del 2017 ha assunto il timone delle Rondinelle. Pensate: l’imprenditore sardo viaggia a una media di tre allenatori a stagione. Subito individuato il sostituto: si tratta di Pierpaolo Bisoli, che ben conosce l’ambiente lombardo per averci giocato da calciatore nella stagione 2000/01 sotto la guida di Carletto Mazzone, con Baggio, Hubner e un giovanissimo Pirlo come compagni di squadra.

Pierpaolo, Davide e Dimitri: la famiglia Bisoli a Brescia

Rescisso il contratto col Modena che lo aveva esonerato a novembre, Bisoli è tornato subito in pista con l’obiettivo di risollevare il Brescia. Al Rigamonti si riunisce la famiglia: il tecnico di Porretta Terme allenerà per la prima volta il figlio Dimitri, centrocampista e capitano del club lombardo, che in questa stagione non ha ancora trovato la via del gol.

Non solo: dello staff tecnico di Bisoli jr fa parte anche il figlio David, che ricoprirà l’incarico di match analyst.

Panchina Sampdoria: in arrivo il sostituto di Sottil

Sono ore cruciali in casa Sampdoria. In giornata, infatti, è atteso l’annuncio del nuovo allenatore che sostituirà il silurato Sottil, cui è stato fatale il pesante ko con il Sassuolo. Tramontata l’ipotesi di un Pirlo-bis, il club blucerchiato ha deciso di fare all-in su Leonardo Semplici. L’intenzione è di chiudere l’operazione a strettissimo giro, perché la situazione di classifica è drammatica e non c’è più tempo da perdere.

Previsto un incontro a Milano tra il presidente Manfredi, il ds Accardi e l’ex tecnico di Spal e Cagliari proprio per raggiungere l’intesa. La Samp offre un contratto da 200mila euro fino a giugno: da parte del 57enne toscano la disponibilità è totale. Insomma, la fumata bianca è in arrivo.