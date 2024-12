Sampdoria, Sottil esonerato: ipotesi Pirlo-bis, altri due nomi per la panchina

La manita subita dal Sassuolo costa la panchina all'allenatore blucerchiato. Caccia al nuovo tecnico: Mancini è solo un sogno, ecco i tre nomi caldi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È giunta al capolinea l’avventura di Andrea Sottil alla guida della Sampdoria. Fatale al tecnico è risultata la manita subita dal Sassuolo, che lascia i blucerchiati in una zona di classifica da codice rosso.

Sampdoria flop: salta anche Sottil

Altro che campionato da protagonista. Anche in questa stagione la Sampdoria sta dannatamente soffrendo in Serie B. Sottil doveva essere l’uomo della svolta, l’allenatore chiamato al cambio di rotta dopo l’era per niente esaltante targata Pirlo. Niente da fare. I liguri non sono riusciti a cambiare passo, proprio no.

E la società ha optato per un nuovo ribaltone che è stato reso ufficiale con una nota diffusa sul sito del club: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”. Sottil ha già lasciato il centro sportivo di Bogliasco insieme al suo staff: l’allenamento pomeridiano sarà affidato Alessio Aliboni.

I numeri di Sottil e la protesta dei tifosi

Il 50enne tecnico ex Udinese paga a caro prezzo la netta sconfitta subita per mano di un Sassuolo sempre più in rampa di lancio, sempre più inarrestabile. Ma il discorso va intero alla sua intera gestione: nelle 13 partite in cui ha diretto la Sampdoria, Sottil ha ottenuto solo quattro vittorie, quattro pareggi e ben cinque sconfitte: un ruolino di marcia per nulla in linea con le aspettative della piazza. Il club ligure si trova soltanto a +4 sull’ultimo posto: insomma, un disastro.

Certificato dalle sei gare di fila senza l’intera posta in palio. Uno schiaffo alla storia del club. I tifosi alzano la voce e puntano il dito contro squadra, tecnico e società attraverso un duro comunicato: “Oltre 2000 Sampdoriani hanno seguito con amore la squadra a Reggio Emilia, affrontando neve e pioggia. Oltre 2000 Sampdoriani hanno assistito all’ennesima prestazione indecente, una squadra alla deriva con un allenatore in evidente confusione da tempo. Del progetto calcistico a cui tutti ambivamo ad inizio stagione restano solo tante promesse”.

Sampdoria, chi al posto di Sottil? Tutte le ipotesi

Non trovano riscontri le piste romantiche che portano a Roberto Mancini e Attilio Lombardi, leggende dei blucerchiati.

Sullo sfondo c’è Aurelio Andreazzoli, ma in questo momento sono due i nomi in pole, quello di Andrea Pirlo, esonerato a fine agosto dopo aver racimolato un solo punto nelle prime tre giornate, e quello di Leonardo Semplici, la cui ultima esperienza in panchina si è conclusa con la retrocessione dello Spezia in Serie B in seguito allo spareggio perso col Verona nel 2023.