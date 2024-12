Serie B: Spezia implacabile, Esposito protagonisti nella cinquina rifilata al Cittadella. Cremonese fermata dalla Reggiana

Nelle ultime partite della 16a giornata di Serie B spicca lo Spezia che rifila un roboante 5-0 al Cittadella, anche grazie ai fratelli Esposito protagonisti anche nella serie cadetta. Gli altri risultati

Giunge alla sua naturale conclusione la 16a giornata di Serie B, il cui apice è rappresentato dal big match Sassuolo-Sampdoria previsto nel tardo pomeriggio. Prima però un trittico di partite foriere anche di colpi di scena: svetta lo Spezia che rifila una manita al Cittadella, con un 5-0 dove a lasciare il segno sono stati anche i fratelli Esposito. E ancora, il Catanzaro ha la meglio sul filo di lana dopo un lungo recupero contro il Brescia, mentre la Cremonese, nonostante un ingente possesso palla, non riesce ad irretire una Reggiana che ritrova il successo.

Catanzaro-Brescia 2-1: i padroni di casa non si fermano più, il Brescia si inguaia

Al Nicola Ceravolo di Catanzaro funestato dalla pioggia battente il primo tempo si risolve in parità, con il gol del vantaggio ad opera di Bjarnason per gli ospiti, siglato al 20′. La risposta dei padroni di casa arriva al 43′ con Biasci che anticipa Dickmann e va in rete a porta vuota. Negli ultimi dieci minuti della ripresa Compagnon porta in vantaggio il Catanzaro, sfruttando le falle difensive delle Rondinelle. Ma a stretto giro (più o meno, vista la revisione che al VAR è durata non pochi istanti) il gol viene annullato da Perri per fuorigioco. I colpi di scena però non sono finiti, visto che all’ottavo minuto di recupero i padroni di casa svoltano per davvero con la rete di Bonini. Così, il Catanzaro continua la striscia di risultati utili, arrivando a 10 di fila (ma è la prima vittoria nelle ultime sei partite), mentre il Brescia persiste nel mancare i 3 punti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Reggiana ferma la Cremonese e si riscatta con Vergara e Vido

Subito al 2′ del primo tempo la Reggiana va in vantaggio grazie a Vergara (in prestito dal Napoli), con un gol frutto anche di una sbavatura in uscita di Ravanelli. Nel secondo tempo la Cremonese prova a conquistare almeno il pareggio con un forcing che si accende sul finale di gara, senza trovare però la via della rete. Tentativi vani che si infrangono con la definitiva archiviazione del successo della Reggiana grazie al gol di Vido al 90′: la Cremonese, dopo due vittorie di fila, viene quindi fermata dai rivali che invece raddrizzano la barra di una stagione che stava declinando piuttosto malamente.

Lo Spezia mette ko il Cittadella: trionfo anche degli Esposito

Spezia mattatrice nel primo tempo con una tripletta di reti ad opera dei fratelli Esposito (Pio al 34′ e Salvatore al 48′, su rigore deciso dopo un contatto in area tra Candelari e Branca), più una frutto di un autogol siglato suo malgrado da Kastrati. Nella ripresa riecco gli Esposito, Salvatore in questo caso, che firma la sua personale doppietta da un calcio di punizione deviato da Piccinini. E dall’angolo al 67′ innesca poi l’azione di Wisniewski che di testa mette a referto il 5-0 dei padroni di casa. Per gli Esposito, in particolare, un fine settimana da incorniciare visto che l’altro fratello, Sebastiano, ha messo a segno una doppietta con l’Empoli in casa dell’Hellas Verona.

Classifica Serie B 2024/2025