Verona-Empoli 1-4 pagelle: doppietta di Esposito che festeggia con i fratelli dello Spezia, la panchina di Zanetti traballa

Top e flop: show di Esposito che segna una doppietta; Cacace manda in tilt Tchatchaoua e Colombo fa poker. Per il Verona si salva solo Tengstedt

Profondo rosso Verona. Dopo un mese esatto l’Empoli ritrova il successo in Serie A, dopo aver buttato fuori la Fiorentina in Coppa Italia. E’ super festa per gli uomini di D’Aversa che in 45 minuti di gioco battono per 4-1 l’Hellas che alza bandiera bianca dopo errori difensivi che richiamano alla memoria il recente disastro contro l’Inter e sempre al Bentegodi. La apre Esposito con una doppietta mozzafiato, con reti al 16′ e al 19′, grazie ad un pallonetto e un destro rasoterra che batte Montipò. Non si fermano i toscani che continuano a dominare la gara e sfruttano gli enormi buchi lasciati tra reparti dal Verona: Cacace trova il 3-0 (primo gol neozelandese in A) con la complicità di Tchatchaoua, Tengstedt realizza il gol della bandiera al 35′ poi la giostra del gol si chiude al 42′ con una rete straordinaria di Colombo dalla distanza che vale il 4-1 del Verona. La squadra di Zanetti non sa più vincere ed esce tra i fischi più incessanti: ottiene un solo successo in otto gare e soli 12 punti in classifica, a rischio retrocessione per il 17esimo posto. Il tecnico rischia ora l’esonero. Gli uomini di D’Aversa, invece, conquistano il nono posto in classifica a quota 19.

Hellas Verona-Empoli, la chiave tattica della partita

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, si affida al solito 4-2-3-1: difesa a quattro davanti a Montipò in cui si rivede Dawidowicz in coppia con Magnani. Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, mentre in mediana fuori Serdar a vantaggio di Dani Silva e Belahyane. Alle spalle dell’unica punta Tengstedt agiranno Lazovic, Suslov e Livramento.

Anche D’Aversa non opta cambi di sistema di gioco, e si schiera con il 3-4-2-1, ma rispetto l’ultima gara di Coppa promuove alcune novità di formazione: tra i pali torna Vasquez; canonica difesa a tre con Viti, Ismajli e Goglichidze. Pezzella e Gyasi sulle corsie, Maleh e Anjorin al centro. Dietro il riferimento offensivo Pellegri ci sono Cacace ed Esposito.

In soli 45 minuti è l’Empoli a chiudere la gara con quattro reti favorite dagli enormi buchi difensivi lasciati dalla difesa di Paolo Zanetti. Peccano molto le corsie laterali che non riescono a chiudere gli spazi e lasciano campo agli attaccanti dell’Empoli che la fanno da padrone.

Hellas Verona-Empoli, altro record negativo per Zanetti

La squadra di Zanetti ci ricasca ancora! Dopo il 4-0 inflitto al Verona dall’Inter in soli 45 minuti, al Bentegodi arriva un’altra debacle ma da parte dell’Empoli che a fine primo tempo conduceva già per 4-1 il risultato.

Pomeriggio di festa in casa Esposito

Segnano tutti e tre i fratelli Esposito tra Serie A e Serie B. Infatti, nella sfida tra Spezia e Cittadella sono andati in rete sia Francesco Pio che Salvatore. A completare la festa è la prima doppietta di Sebastiano Esposito in Serie A nella gara contro il Verona.

Hellas Verona-Empoli, curiosità: statistiche sovvertite

Prima d’ora, quello con l’Empoli era un match storicamente favorevole per il Verona, almeno in termini statistici, con i gialloblù usciti vincitori dal campo in tre delle ultime cinque sfide giocate al “Bentegodi” con la compagine toscana, il penultimo dei quali coincidente invece con il pareggio della penultima giornata della stagione 2022-2023 quando a giocare lo scherzetto che portò l’Hellas a doversi sudare la salvezza nello spareggio di Reggio Emilia fu proprio un goal messo a segno al 96′ da quella squadra allora allenata dallo stesso Paolo Zanetti.

Nella gara di quest’oggi è successo l’impossibile già a fine primo tempo con l’Empoli in vantaggio per 4-1 al Bentegodi: statistiche totalmente sovvertite.

I top e flop dell’Hellas Verona

Tengstedt 7. Su un assist in area di Tchatchaoua realizza il gol dell’1-3, grazie ad un errore di marcatura di Isajli che gli concede enorme spazio in area.

Su un assist in area di Tchatchaoua realizza il gol dell’1-3, grazie ad un errore di marcatura di Isajli che gli concede enorme spazio in area. Tchatchaoua 5 . Sul gol del 3-0, segnato da Cacace, va a vuoto in marcatura e poi devia in autorete il tiro dall’interno dell’area. Assist per Tengstedt al 35′.

. Sul gol del 3-0, segnato da Cacace, va a vuoto in marcatura e poi devia in autorete il tiro dall’interno dell’area. Assist per Tengstedt al 35′. Bradaric 4. Combina un disastro ad inizio gara: al 16′ regala un contropiede all’Empoli che si trasforma poi nel gol del vantaggio dei toscani.

Combina un disastro ad inizio gara: al 16′ regala un contropiede all’Empoli che si trasforma poi nel gol del vantaggio dei toscani. Belahyane 4. In fase di impostazione, al 18′, si fa rubare palla a centrocampo da Anjorin che, in ripartenza, serve un assist ad Esposito.

In fase di impostazione, al 18′, si fa rubare palla a centrocampo da Anjorin che, in ripartenza, serve un assist ad Esposito. Magnani 4.5. In ritardo su Esposito sul primo gol segnato dai toscani.

I top e flop dell’Empoli

Esposito 8. Doppietta in rapida successione su due errori difensivi avversari: prima con un pallonetto al volo e poi con un destro rasoterra sul secondo palo che batte Montipò.

Doppietta in rapida successione su due errori difensivi avversari: prima con un pallonetto al volo e poi con un destro rasoterra sul secondo palo che batte Montipò. Colombo 7. Realizza il gol più bello della gara con un sinistro al volo da oltre 25 metri, dopo uno stop di petto, nato da una ribattuta della barriera avversaria dopo un calcio di punizione.

Realizza il gol più bello della gara con un sinistro al volo da oltre 25 metri, dopo uno stop di petto, nato da una ribattuta della barriera avversaria dopo un calcio di punizione. Cacace 7. Rapidissimo tra le linee: realizza il gol del 3-0 grazie ad un dribbling secco su Tchatchaoua.

Rapidissimo tra le linee: realizza il gol del 3-0 grazie ad un dribbling secco su Tchatchaoua. Ismajli 5. Sbaglia completamente il movimento in marcatura su Tengstedt e lascia libero l’attaccante danese di segnare dall’interno dell’area.

