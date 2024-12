Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori13:36 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Verona-Empoli, gara valida per la 15’ giornata del campionato di Serie A!13:36

Sfida delicata per il Verona di Zanetti, chiamato ad una reazione dopo il periodo negativo che ha visto i gialloblù sconfitti in sei delle ultime sette sfide. Dopo un buon inizio di stagione, la classifica è ora preoccupante e lo scontro diretto di oggi è importantissimo13:36

L’Empoli di D’Aversa è reduce dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre in campionato viene da cinque punti in quattro partite. I toscani si trovano al decimo posto in classifica, con un bottino di 16 punti oltre alle aspettative di inizio stagione.13:37

La direzione di gara è affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro e dal quarto ufficiale Cosso. Al Var ci sono invece Marini e Paganessi13:37

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 4-2-3-1: Montipò - Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric - Dani Silva, Belahyane - Livramento, Suslov, Lazovic - Tengstedt14:17

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani rispondono con un 3-4-2-1: Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella - Cacace, Esposito - Pellegri14:18

Le scelte di Zanetti: difesa a quattro davanti a Montipò in cui si rivede Dawidowicz in coppia con Magnani. Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, mentre in mediana fuori Serdar a vantaggio di Dani Silva e Belahyane. Alle spalle dell'unica punta Tengstedt agiranno Lazovic, Suslov e Livramento14:20

Le scelte di D'Aversa: il tecnico dei toscani opta per la canonica difesa a tre con Viti, Ismajli e Goglichidze. Pezzella e Gyasi sulle corsie, Maleh e Anjorin al centro. Dietro il riferimento offensivo Pellegri ci sono Cacace ed Esposito14:24