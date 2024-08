Pirlo Sampdoria, è finita: cosa è successo e chi prenderà il suo posto

Il pessimo inizio di stagione con un solo punto in 3 partite costa la panchina all'ex Juve: i doriani decisi a dare una scossa all'ambiente

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Questa volta è finita davvero. Il pessimo inizio di campionato costa la panchina ad Andrea Pirlo: dopo ore di riflessione la Sampdoria ha deciso di cambiare. Via il Maestro, che ha ottenuto un solo punto in tre gare: fatale la sconfitta dell’Arechi contro la Salernitana.

Sampdoria-Pirlo: fine della corsa, la decisione del club

Già nel corso della precedente stagione la panchina di Pirlo era stata più volte messa in discussione, ma l’ex tecnico della Juventus aveva dalla sua diversi alibi per quanto successo a livello societario dopo la retrocessione. Nella seconda parte del torneo, poi, il cambio di marcia e i playoff che avevano lasciato immaginare un definitivo cambio di rotta. Invece, la Sampdoria ha iniziato malissimo il campionato di Serie B: al pareggio dell’esordio contro il Frosinone hanno fatto seguito le due sconfitte di fila contro contro la Reggiana capolista e la Salernitana. Altro che ritorno nella massima serie: la classifica, dopo solo tre turni, fa già paura.

Cris Samp: tanti acquisti di qualità, ma risultati deludenti

Per puntare alla promozione la società blucerchiata si è resa protagonista di un mercato in entrata scoppiettante. Su tutti gli acquisti di Coda e Tutino, che in B fanno la differenza. Il centravanti classe 1988 è uno di quei bomber di categoria che garantisce sempre la doppia cifra, come testimoniano i 17 gol realizzati la scorsa annata con la Cremonese. E ancora ha meglio ha fatto l’ex attaccante del Cosenza, reduce da un campionato da 20 reti. Ecco, nonostante questi colpi, la Samp non ha ingranato, proprio no. La squadra è parsa troppo poco equilibrata con la difesa che in tre partite è già stata perforata sei volte. Si è quindi optato per il cambio in panchina, soprattutto per dare una scossa all’ambiente e un segnale al gruppo.

Svolta in panchina: ecco chi prende il posto di Pirlo

Questione di ore e l’esonero di Pirlo sarà ufficiale. Sono due gli allenatori in lizza per accomodarsi sulla rovente panchina blucerchiata. In pole sembra esserci Andrea Sottil, che era stato ingaggiato dalla Salernitana salvo poi lasciare prima dell’inizio del campionato. L’ex Udinese è ritenuto l’uomo giusto per ripartire e puntare in alto. Occhio anche a Marco Giampaolo, che tornerebbe nel capoluogo ligure per la terza volta. La sua ultima esperienza è proprio sulla panchina della Samp, nell’amara stagione che si è conclusa con la retrocessione in B: in quella circostanza fu esonerato a ottobre dopo aver racimolato solo due punti nelle prime otto partite.