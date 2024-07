Caos Salernitana: Sottil scappa, Iervolino non vende più, Fontana si allontana e i tifosi protestano

È durata 12 giorni l'esperienza di Sottil prima delle dimissioni, ora ci sono problemi per l'ingaggio di un nuovo tecnico: e la vendita della società granata sembra naufragata.

Non sta nascendo sotto buone stelle la stagione del grande rilancio della Salernitana dopo la dolorosa retrocessione, da fanalino di coda della classifica, dell’ultima annata. La società granata sogna il ritorno in Serie A, ma negli ultimi giorni ha vissuto situazioni a dir poco grottesche, a cominciare dalla clamorosa “fuga” del tecnico individuato per un campionato di vertice: Andrea Sottil. Non solo: la cessione del club a un fondo americano è saltata e i tifosi sono sul piede di guerro col presidente Danilo Iervolino: giovedì sera è in programma una manifestazione di protesta, con tanto di marcia simbolica verso lo stadio Arechi.

Salernitana-Sottil, è già divorzio dopo appena 12 giorni

Dodici giorni: tanto è durata la fugace esperienza di Sottil sulla panchina granata. All’ex tecnico dell’Udinese è venuto un fortissimo “mal di pancia” dopo che la trattativa per il passaggio di proprietà del club è di fatto naufragata. Il munifico fondo americano che avrebbe dovuto rilevare le quote da Iervolino non ha dato seguito agli intenti e il budget per il mercato s’è drasticamente ridotto. “L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme”, si legge in una nota. “La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Chi sulla panchina granata? Sfuma Fontana, idea Lucarelli

Andato via Sottil, il ds Gianluca Petrachi si è mosso alla ricerca di un sostituto e l’ha individuato in Gaetano “Jimmy” Fontana, ex regista dai piedi buoni, oggi allenatore a Latina, fresco di rinnovo con la società pontina di Serie C. Circostanza che ha indotto il club laziale ha chiedere un indennizzo per liberare il tecnico. Risultato? La Salernitana ha preso tempo e poi ha deciso di mollare la presa, virando su altri profili. Sfumato Vivarini, accasatosi a Frosinone, sono stati avviati contatti con Fabio Caserta e Cristiano Lucarelli. Ma il primo è promesso sposo del Catanzaro e il secondo ha un contratto col Catania. Tra le varie voci, c’è pure quella che conduce alla conferma di Stefano Colantuono, che però preferirebbe restare da direttore tecnico.

La marcia dei tifosi contro Iervolino: “Vogliamo chiarezza”

Insomma, altro che rilancio: la Salernitana per il momento rischia di sprofondare e i tifosi sono già spazientiti. D’altro canto, sono reduci da una stagione povera di soddisfazioni, vissuta nei bassifondi della Serie A in attesa di una retrocessione già scritta con diversi mesi d’anticipo e non sono intenzionati a concedere ulteriore credito a un presidente che non parla da tre mesi e che sembrava sul punto di vendere. Invece è rimasto in sella e ora sarà chiamato in causa nella processione di giovedì dal lungomare allo stadio Arechi, durante la quale gli ultras della Curva Sud chiederanno “chiarezza e trasparenza”, vista la “gestione approssimativa e disinteressata” che lamentano da parte della proprietà.