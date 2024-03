Lazio, Martusciello non tradisce Sarri: spiega le dimissioni e scatena il web

Dopo il successo sul Frosinone il tecnico passa la mano, seguirà il suo mentore Sarri e il resto dello staff. Il retroscena sulle dimissioni

17-03-2024 11:00

Lo avevano accusato di aver tradito il suo mentore Sarri, avevano parlato di dissidi interni dopo la decisione del tecnico di Figline di dimettersi dalla Lazio, avevano sottolineato come tutto il resto dello staff dell’ex tecnico biancoceleste, con il fido Nenci in testa, aveva rassegnato le dimissioni per solidarietà con l’allenatore mentre Martusciello aveva accettato di dirigere la squadra ma le cose stavano diversamente. Come lo stesso Martusciello ha spiegato nel dopo-partita di Frosinone.

Martusciello spiega perchè è rimasto ad allenare la Lazio

Altro che insubordinazione al “maestro”. Dopo aver condotto la Lazio al successo sul Frosinone Martusciello ha spiegato tutto: “Il mio intento era di accompagnare la squadra a Frosinone. Non ho mai pensato di prendere la Lazio in mano. Io ho dato disponibilità a fare quattro giorni di inferno. Mia moglie non l’ho neanche vista. Il direttore mi ha chiesto di restare e ho accettato. Qui si trattava di tenere in mano la squadra e non altro. Non riesco a capire chi non l’ha capito. Ora me ne vado a Ischia. Ho sempre saputo che non sarei rimasto e che la Lazio avrebbe trovato un altro allenatore”.

Da domani ci sarà Igor Tudor, ma preparare la trasferta di Frosinone non è stato facile: “Non sapevo dove mettere le mani, sono stati quattro giorni duri, infernali. Ma alla fine è importante che tutto quello che si dice prenda delle pieghe giuste. All’inizio c’era molta paura, ma alla fine la vittoria è arrivata. Questa rosa è composta da bravi ragazzi e professionisti. C’è un gruppo che ha reagito alle avversità. Spero che la Lazio possa tornare a fare la Lazio. I ragazzi se la godranno questa serata”.

Martusciello spiega perché Sarri si è dimesso

Poi il retroscena sulla dimissioni di Sarri: “Ha preso la sua decisione per far uscire una partita come quella col Frosinone. A estremi mali, estremi rimedi. Non si è dimesso perché aveva paura di allenare la Lazio, si è dimesso per tentare una strappata, una reazione della squadra. Dispiace, ma si troveranno altre strade. Traditori nella squadra? Non penso che la squadra possa fare una cosa del genere. Questo gruppo è impensabile possa fare una cosa del genere, non appartiene al loro DNA. Se i tifosi se ne accorgono sono dolori, loro sono professionisti esemplari”.

I tifosi chiedono scusa a Martusciello

I tifosi della Lazio non erano convinti di vincere: “Sinceramente non credevo che la Lazio potesse vincere a Frosinone dopo una settimana cosi. Vittoria d’oro. Forza Lazio. Non c’è molto altro da aggiungere.” C’è chi chiede scusa a Martusciello: “Esce da uomo anche lui, in punta di piedi. Buona fortuna, Martusciello”. E ancora: “Non sarà andata come sognavamo ma questi due uomini ci lasciano sicuramente qualcosa dal lato umano. In bocca al lupo e grazie”.

C’è poi chi aggiunge: “È così se ne va anche l’ultimo baluardo sarrista dalla Lazio. Grazie mister Martusciello e ancora un ultimo grazie a mister Sarri. Avete provato a cambiare il modo di ragionare di questa società, ci abbiamo sperato. Che peccato.” I tifosi lasciano Sarri e Martusciello con un dolce ricordo: “In tutto ciò Martusciello se ne va con una vittoria in tasca. Il “triennio Sarri” si conclude qui. Le sue dichiarazioni fanno ben pensare a molte cose.”E infine: “Alla fine quindi non era un villain Martusciello, nessuno della squadra ha tradito o si è fatto travolgere dai suoi interessi particolari, sono bravi ragazzi. Stai a vedere che alla fine questi risultati li abbiamo fatti noi sui social…”.