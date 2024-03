Lazio, Ciro Immobile e la moglie aggrediti per strada, c'entra Sarri

Dopo le improvvise dimissioni di Sarri, Immobile è stato insultato prima sui social e poi aggredito in strada sotto gli occhi del figlio di 4 anni

15-03-2024 10:05

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Da idolo a bersaglio. La parabola di Ciro Immobile alla Lazio ha toccato il suo punto più basso in seguito alle dimissioni di Sarri. Prima gli insulti social, poi l’aggressione in strada. Sotto gli occhi del figlio di 4 anni. Un incubo.

Alta tensione Lazio: l’aggressione a Immobile davanti al figlio

Il bomber è stato vittima di numerosi attacchi social tanto che, attraverso il suo profilo Instagram, ha dovuto chiarire la sua posizione in merito a Sarri: “Con tutti i miei compagni siamo stati da lui per farlo recedere dal suo intento di rassegnare le dimissioni. Nei confronti del sottoscritto e di altri componenti della squadra è in atto una campagna denigratoria. Mi dispiace essere tirato in ballo, ma non accetto di essere strumentalizzato per secondi fini”.

Parole che non sono servite a rasserenare l’ambiente. Già, perché, come scrive La Repubblica, Immobile è stato aggredito mercoledì, mentre era in auto con il figlio Mattia, di 4 anni, nel quartiere Fleming di Roma. Un uomo è sceso dal suo veicolo e ha insultato il calciatore. E la stessa cosa è successa ieri anche alla moglie Jessica.

Perché Immobile è finito nel mirino: ecco di cosa lo accusano

La situazione è precipitata in seguito al ko con l’Udinese che ha acuito la crisi dei biancocelesti. La società ha imposto un ritiro punitivo a Formello mal digerito dai calciatori, quindi l’addio di Sarri arrivato come un fulmine a ciel sereno e le accuse di tradimento al capitano Immobile, miglior marcatore di tutti tempi della Lazio con i suoi 206 gol, perché il suo agente è il figlio di Moggi, che aveva avuto un litigio furioso proprio col tecnico di Figline Valdarno.

A gettare benzina sul fuoco ci ha poi pensato Lotito, che, pur non facendo nomi, ha comunque alimentato le polemiche nelle dichiarazioni rilasciate al Tg1: “Sarri è stato tradito dai comportamenti di alcune persone: c’è qualcosa di strisciante interno al gruppo”.

Aggressione Immobile: la reazione dei tifosi della Lazio

La notizia dell’aggressione subita da Immobile ha fatto immediatamente il giro della rete. “La gente non sta bene” scrive su X Delfo. “Mi rifiuto di credere che questa gente venga in curva” gli fa eco ‘Teatro alla Scaloni’. Per quanto riguarda le dimissioni di Sarri, tanto Ciro quanto Luis Alberto sono finito sul banco degli imputati. Sotto al post dedicato all’allenatore su Instagram non si contano i commenti dei tifosi.

“La fascia di capitano a Patric e poi via dalla Lazio insieme al maghetto… l’Arabia vi attende” afferma ‘gergi’. “Non meritate questa maglia” rincara Fabio. “Ma voi giocatori credete che noi tifosi siamo così stupidi?” rincara Max. Insomma, nonostante l’imminente arrivo in panchina di Tudor, la bufera sulle sponde biancocelesti del Tevere è tutt’altro che passata.