Lazio, caso Immobile-Lotito scatena la bufera, i tifosi si scatenano sui social

Le dichiarazioni del presidente biancoceleste dopo l'aggressione subìta dal capitano-bomber lasciano senza parole, il popolo laziale è in subbuglio

16-03-2024 11:30

Le dimissioni di Sarri erano solo l’antipasto. In casa-Lazio da diversi giorni è caos quotidiano. Una polveriera Formello, tra le dimissioni dello staff del tecnico toscano, l’arrivo di Tudor con Martusciello lasciato a dirigere solo la gara col Frosinone, la denuncia di aggressione da parte di Immobile, il comunicato di solidarietà della Lazio e le parole choc di Lotito.

Lazio, Immobile pronto a denunciare

Facciamo ordine. Dopo l’esonero di Sarri, accettato dalla società, molti hanno voluto vedere in Ciro Immobile il mandante occulto, al punto da aggredirlo in macchina alla presenza del figlio piccolo. L’attaccante ritiene che la misura sia colma e si è detto pronto a denunciare.

Solidarietà dalla Lazio ma Lotito minimizza

Mentre dalla società arriva un comunicato di solidarietà al giocatore per quanto accaduto, a sorprendere tutti è il presidente Lotito che commenta così la vicenda: “Preoccupato per Immobile? A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni. Se lei prendesse il mio cellulare troverebbe 500.000 minacce di morte a me e alla mia famiglia. Tutti i giorni. Eppure non è che faccia tutto questo clamore, o mi sbaglio? Punto e basta, non dico altro”.

I tifosi della Lazio attaccano Lotito

Il web è in fiamme: “Spero (ma non ci credo) che tutto il caos di questi giorni abbia insegnato qualcosa a Lotito. La politica dei rinnovi all’infinito e il concetto di famiglia non si sono rivelati vincenti e hanno creato una polveriera” e poi: “Lotito vi porta tutti a spasso, io qualche domanda fossi in voi me la farei. Il clima di odio che state creando nei confronti di Immobile da un anno a questa parte vi qualifica per quello chè siete: romanisti” e anche: “Lotito che dichiara di vivere da 20 anni sotto scorta per essere presidente della Lazio fa sorgere una considerazione. Alla domanda scontata, ma chi glielo fa fare? C’è una sola risposta: È l’essere megalomane che serpeggia in lui che prevarica ogni sacrosanta volontà di abbandonare”

C’è chi osserva: “Lotito voleva tenere Sarri. Il comunicato stampa era per loro ma hanno reagito malissimo. Ora sta nero con i giocatori che secondo lui ha coccolato e difeso da tutto/i per anni. Immobile non ha capito che se non la smette Lotito lo disintegra” e anche: “mi pare che nelle ultime 24 ore Lotito abbia perso totalmente lucidità. Dichiarazioni confuse e deliranti”

I tifosi sono confusi: “La società Lazio fa un comunicato in sostegno di Immobile mentre il presidente #Lotito dice testualmente “ricevo ogni giorno 500mila minacce di morte a me e alla mia famiglia ma non faccio tutto questo clamore” e anche: “Perde sempre l’occasione per stare zitto….. il delirio di onnipotenza porta anche a questo. Queste cosa andrebbero sempre condannate punto” e infine: “Chi parla attraverso un microfono deve fare attenzione perché a scatenare le ire di chi ascolta è un attimo.Lotito è inadeguato in tutto ed in preda alla Follia”