Serie B, risultati e marcatori terza giornata: Reggiana in vetta, crolla la Samp, Bari in extremis

Il Palermo espugna il campo della Cremonese, prima vittoria per la Carrarese, pari in Frosinone-Modena e Cittadella-Pisa. Domani gli ultimi tre match della terza giornata

Primo turno infrasettimanale per la Serie B, che domani vedrà il completamento della terza giornata con le ultime tre partite mancanti. Un turno che decreta il primato della Reggiana in vetta alla classifica, ed allo stesso modo relega due nobili come Sampdoria e Bari al fondo. Blucerchiati battuti a Salerno, galletti che recuperano in extremis sul Sassuolo. Vince anche il Palermo, corsaro in casa della Cremonese, da segnalare è anche la prima vittoria stagionale della Carrarese, che batte la capolista SudTirol.

Salernitana-Sampdoria 3-2, doppio ribaltone

Partenza sprint all’Arechi tra Salernitana e Sampdoria: granata subito avanti con Simy al primissimo minuto di gioco. Pareggio ospite al 4′ con Gennaro Tutino, la Samp completa la rimonta al 21′ con il bomber Coda. Nella ripresa nuovo ribaltone: al 57′ la Sampdoria si è vista negare un calcio di rigore con l’on field review e, poi, è arrivata la beffa con la rete del pareggio dei padroni di casa al 60′. Assist di Daniele Verde con un cross squisito sulla testa di Valencia. La formazione di Martusciello è riuscita a ribaltare l’incontro nel finale con la rete di Jayden Braaf, arrivata all’85’ con un rasoterra dal vertice sinistro dell’area di rigore che spiazza Vismara.

Cremonese-Palermo 0-1, decide Insigne

Il Palermo di Dionisi ottiene i primi tre punti della stagione allo Zini: i rosanero, soffrendo non poco, battono 1-0 la Cremonese grazie alla rete siglata al 76’ da Insigne. Un successo che arriva al termine di una sfida piuttosto complicata per i rosa, in grande difficoltà per larghi tratti del match. La manovra offensiva è stata piuttosto sterile, il giro palla lento e impreciso. I padroni di casa hanno provato a schiacciare gli avversari e in buone fasi della gara ci sono riusciti. Gli uomini di Dionisi passano nell’unico momento di pausa preso dalla formazione di Stroppa: una ripartenza efficace consente ai rosanero di portare a casa i primi tre punti della stagione.

Bari-Sassuolo 1-1, Lasagna in extremis

La prima rete ufficiale in maglia biancorossa di Kevin Lasagna ha evitato il terzo tonfo stagionale al Bari, che ha pareggiato 1-1 in casa con il Sassuolo nella gara del turno infrasettimanale di Serie B giocata al San Nicola. Contro una delle favorite per la promozione, che annovera tra i suoi ranghi giocatori di categoria superiore come Thorstvedt, autore del vantaggio neroverde al 19′ del primo tempo, la formazione biancorossa ha dovuto attendere il terzo minuto di recupero per riequilibrare il risultato. Il tutto nonostante godesse della superiorità numerica dal 35′ del primo tempo per il rosso diretto mostrato a Lovato, autore di un fallo che ha interrotto una chiara occasione da gol dello stesso Lasagna.

Cittadella-Pisa 1-1, tutto nel primo tempo

I nerazzurri danno continuità alla vittoria di tre giorni fa in una gara ricca di insidie nascoste dietro le curve. Il Pisa gioca meglio il primo tempo, crea tanto ma sciupa altrettanto e incassa un pareggio che, ai punti, gli va stretto. Ma di questi tempi muovere la classifica è la cosa migliore da fare, così come mantenere l’imbattibilità e proseguire sulla strada della solidità. Apre Arena all’8′, pareggia Vita al 25′.

Carrarese-SudTirol 2-0, capolista al tappeto

Schiavi e Finotto fermano la capolista. Sudtirol battuto 2-0 con un gol per tempo e primi 3 punti per la Carrarese che aspettava una notte così da 76 anni. Gli azzurri conquistano con merito la prima vittoria in campionato e iniziano a muovere la classifica. Vantaggio in chiusura di primo tempo con un rigore realizzato dall’argentino. Nella ripresa chiude tutto l’incornata di Finotto dopo il check del Var.

Frosinone-Modena 1-1, Defrel la riprende

Una grande prova dei canarini vale un punto meritato allo Stirpe di Frosinone. In avvio di ripresa arriva la prima conclusione dei padroni di casa, Distefano impegna Gagno sul primo palo. Beffardo arriva il vantaggio del Frosinone al 17’: Gagno respinge con un gran intervento il tiro di Ambrosino, sulla respinta segna di testa Distefano. I ragazzi guidati da Angelini ci credono e vengono premiati nel terzo minuto di recupero: Battistella vola sulla fascia destra e mette dentro un cross teso, Defrel stacca imperiosamente di testa e batte Cerofolini per l’1-1 finale.

Reggiana-Brescia 2-0, granata in vetta

Seconda vittoria di fila per la Reggiana e vetta della classifica in solitaria in Serie B. Il 2-0 in casa col Brescia spinge i granata in testa alla classifica di Serie B con 7 punti in tre gare. Domani verrà completato il terzo turno, ma al massimo la Reggiana potrà essere agganciata lassù, e non superata. Nel primo tempo a segno Maggio al 5’, primo gol in B per lui, e nel finale sigillo di Portanova. In mezzo non è mancata la sofferenza con un Brescia che a tratti ha schiacciato la Reggiana.

Risultati e marcatori

Bari-Sassuolo 1-1

19′ Thorstvedt (S), 90’+3 Lasagna (B)

Carrarese-Sudtirol 2-0

45′ [rig.] Schiavi (C), 58′ Finotto (C)

Cittadella-Pisa 1-1

8′ Arena (P), 25′ Vita (C)

Cremonese-Palermo 0-1

76′ Insigne (P)

Frosinone-Modena 1-1

62′ Distefano (F), 90’+3 Defrel (M)

Reggiana-Brescia 2-0

5′ Maggio (R), 86′ Portanova (R)

Salernitana-Sampdoria 3-2

1′ Simy (SAL), 4′ Tutino (SAM), 22′ Coda (SAM), 60′ Valencia (SAL), 85′ Braaf (SAL)

Domani, ore 20:30

Cesena-Catanzaro

Cosenza-Spezia

Juve Stabia-Mantova

Classifica Serie B

Reggiana 7

Südtirol 6

Sassuolo 5

Pisa 5

Spezia 4

Juve Stabia 4

Mantova 4

Cittadella 4

Modena 4

Brescia 3

Cesena 3

Cosenza 3

Cremonese 3

Palermo 3

Carrarese 3

Catanzaro 2

Frosinone 2

Sampdoria 1

Bari 1