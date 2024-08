Calciomercato Serie B: Palermo stringe per il portiere, nuovi colpi per Juve Stabia e Salernitana

I rosanero alla ricerca di un estremo difensore: c'è Costil. Il Pisa tratta ancora per Abildgaard del Como. A Catanzaro è Cassandro-Day

Ultimi giorni di calciomercato anche in Serie B, con i club pronti a concretizzare gli ultimi innesti prima di dedicarsi completamente alla stagione sportiva 2024/25. Si muovono Palermo e Pisa, con i rosanero costretti a cercare un nuovo portiere dopo l’infortunio di Gomis nella gara contro il Brescia, mentre i nerazzurri, alla ricerca di un centrocampista, tentano l’affondo per Abildgaard. Attiva anche la Salernitana che, dopo l’arrivo di Soriano, ora punta su Jeff Reine-Adelaide.

Calciomercato Serie B, Palermo: Costil in vantaggio su Consigli

Il Palermo deve già fare i conti con il pesante infortunio tra i pali di Gomis, uscito anzitempo dal match contro il Brescia. Gli esami successivi hanno confermato una lesione al tendine rotuleo, costringendo il club rosanero a intervenire sul mercato per trovare un sostituto. In cima alla lista dei nomi c’è l’esperto Consigli del Sassuolo, ma sembrerebbe in pole Benoit Costil, portiere attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Salernitana e un profilo ben conosciuto dal direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Salernitana, è fatta per Soriano. Salta Joao Pedro

La Salernitana continua a essere attiva sul mercato, con il direttore sportivo Gianluca Petrachi al lavoro per rinforzare la rosa. Tra i colpi già andati a segno c’è l’acquisto di Roberto Soriano, svincolato da un anno dopo l’addio al Bologna. Il centrocampista, classe ’91, ha superato le visite mediche, convincendo club e staff tecnico della Salernitana a puntare su di lui. La firma sul contratto, della durata di un anno con opzione per un’ulteriore stagione, è attesa per oggi, martedì 20 agosto.

Non è però l’unica trattativa in corso. La Salernitana ha messo gli occhi anche su Jeff Reine-Adélaïde, centrocampista francese classe ’98 attualmente svincolato. Il club granata ha proposto al giocatore un contratto annuale con opzione per un secondo anno, e il fantasista sta valutando l’offerta. Al contrario, il sogno di portare a Salerno Joao Pedro sembra sempre più distante: nonostante i tentativi di Petrachi, , secondo La Gazzetta dello Sport, la proprietà non è disposta a garantire la copertura economica necessaria per concludere l’operazione.

Pisa nel destino di Abildgaard, Juve Stabia su Tavernelli

Anche Juve Stabia e Pisa sono protagoniste di questo rush finale di calciomercato, pronte a piazzare nuovi colpi per rinforzare le rispettive rose. Il club campano ha messo nel mirino Camillo Tavernelli della Casertana, e l’affare sembra ormai vicino alla conclusione: manca solo la fumata bianca per ufficializzare il trasferimento dell’attaccante alle Vespe.

Il Pisa, alla ricerca di un centrocampista, sta lavorando da settimane sull’ingaggio di Oliver Abildgaard del Como. L’operazione, secondo le ultime indiscrezioni, è ancora viva, con il giocatore che arriverebbe in Toscana con la formula del prestito. Intanto, il Catanzaro è a un passo dal chiudere per Edoardo Cassandro, difensore del Como. Il giocatore è atteso in città per le visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto e ufficializzare il suo passaggio alla squadra calabrese.