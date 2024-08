Calciomercato serie B: Pisa scatenato, colpo Reggiana, primi passi della Salernitana

I rinforzi di Filippo Inzaghi e il ritorno di Portanova a Reggio Emilia. Si muove anche il tandem Petrachi-Martusciello, con Verde e Braaf

Dalle prime indicazioni che arrivano dagli impegni di Coppa Italia alle mosse sul mercato, a pochi giorni dal via del campionato. Le big di Serie B non hanno intenzione di farsi trovare impreparate all’attesissimo start, ma non solo. Occhio al Pisa di Filippo Inzaghi, che sta trovando una sua identità, e all’ultimo colpo della Reggiana di William Viaali, senza dimenticare quanto sta accadendo in casa Salernitana.

Pisa, tra acquisti ed esuberi: presi Lind e Hojholt, trattativa per Abildgaard

Pisa scatenato sul mercato, come testimoniano i movimenti registrati nelle ultime ore. Nel giorno dell’esordio ufficiale dei toscani nella stagione 2024/25, contro il Frosinone di Vincenzo Vivarini, l’area tecnica continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, che da domani potrà contare anche sui neo arrivati Leris e Lind, acquistati rispettivamente dallo Stoke City e dal Silkeborg. Per quanto concerne l’attaccante, che ha messo a referto 18 gol in 63 presenze con il sodalizio danese, si tratta di un affare da 3 milioni di euro.

Contratto triennale, invece, per Malthe Hojholt, 23enne preso dall’Aalborg, fortemente voluto dall’ex bomber del Milan. Non è finita qui. Il Pisa sta per mettere le mani anche su Oliver Abildgaard, duttile centrocampista che ha appena conquistato la Serie A con la casacca del Como. Complice l’imminente arrivo di Rodri Sanchez in riva al lago, il danese potrebbe partire in direzione Serie B, per trovare maggiore spazio e puntare un altro salto di categoria.

Sempre in entrata, formalizzato l’acquisto del giovane Giovanni Bonfanti, mentre si tratta per Luca Zanimacchia e Lorenzo Carissoni, che andrebbero a rinforzare le corsie esterne nerazzurre. C’è fiducia per il calciatore della Cremonese, punto di riferimento in Serie B.

Reggiana, riecco Manuel Portanova

A 24 anni, Manuel Portanova ha deciso di tornare nella città che lo ha lanciato nel calcio che conta: il giocatore cresciuto nelle giovanili della Juve ha scelto di vestire nuovamente i colori della Reggiana, approdando alla corte di William Viali con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il ragazzo classe 2000, che non è mai riuscito ad imporsi con la casacca del Genoa, si è ritrovato sul campo nonostante una condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo risalente a dicembre 2022. Potrà giocare fino a quando non verrà emessa una sentenza definitiva.

Viali, intanto, aspetta anche il baby Alessandro Fontanarosa, scuola Inter con un grande futuro davanti a sé. Trasferimento a titolo temporaneo in Emilia per il classe 2003, che ha collezionato la bellezza di 21 presenze con il Cosenza in cadetteria nella passata stagione.

Salernitana, ufficiale Braaf. Verde a un passo

Guidata dal tandem Petrachi-Martusciello, la Salernitana inizia a fare sul serio anche sul fronte entrate. Un mercato povero e intelligente quello a cui è stata costretta la società granata in queste settimane, complice il disimpegno annunciato dal presidente Danilo Iervolino, pronto a farsi ufficialmente da parte nel mese di settembre. Prima le cessioni, poi gli acquisti. Un passo alla volta, questo il diktat dell’ex direttore sportivo di Roma e Torino.

Ora, però, i primi colpi: ufficiale l’acquisto di Jayden Braaf, esterno offensivo classe 2002 prelevato in prestito dall’Hellas Verona, dove l’olandese non è riuscito ad esprimersi al meglio. Cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Psv Eindhoven e Manchester City, l’ex Udinese ha debuttato in Serie A il 28 febbraio 2021, realizzando il suo primo gol italiano il 25 aprile, in occasione del match vinto dai friulani 4-2 contro il Benevento. Nel campionato appena trascorso, ha difeso i colori del Fortuna Sittard in Eredivisie, massimo campionato olandese.

Il colpo dell’estate salernitana, però, porta il nome di Daniele Verde: il fantasista cresciuto nelle giovanili della Roma lascerà lo Spezia, accettando la proposta economica del club campano. Manca solo l’ufficialità per il passaggio in granata in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di alcuni semplici obiettivi. A gennaio, il classe ’96 aveva rinnovato con i liguri fino a giugno 2027, rifiutando le avances del Palermo. Ora, una nuova sfida. Scherzo del destino: stasera, andrà in scena Salernitana-Spezia in Coppa Italia Frecciarossa.