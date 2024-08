Serie B, Salernitana: via Iervolino, il nuovo presidente è Busso: la rivoluzione alla vigilia del match col Cittadella

Cambia tutto o quasi in casa Salernitana: si chiude l’era Iervolino che lascia la presidenza ma resta proprietario del club. Il club affidato a Roberto Busso che parla subito di serie A

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Si chiude ufficialmente l’era di Danilo Iervolino come presidente della Salernitana. Il consiglio di amministrazione del club campano ha infatti formalizzato il nuovo volto del club che resta ancora in vendita e con un futuro incerto ma che ora avrà alla guida Roberto Busso. E domani è tempo di campo con l’esordio contro il Cittadella.

Salernitana: le decisioni del CdA

Il Consiglio di amministrazione della Salernitana ha formalizzato il nuovo assetto della società campana proprio alla vigilia del debutto nel campionato di serie B della formazione granata. Si chiude l’era legata a Danilo Iervolino con la presidenza che ora è di Roberto Busso. Pieni poteri operativi all’amministratore delegato Maurizio Milan mentre nel CdA restano Petrucci (presidente della Fia), Ientile, Civitella e lo stesso Milan. Il ruolo di direttore sportivo è di Gianluca Petrachi che avrà il compito di completare la squadra che darà l’assalto alla prossima serie B.

Il saluto di Iervolino ai tifosi

Le ultime settimane a Salerno sono state piuttosto agitate e Danilo Iervolino prova a chiudere con serenità la sua avventura alla guida della formazione granata dopo due salvezze e una retrocessione molto discussa: “Non posso ignorare le critiche e le offese che mi sono state rivolte ma sono allo tempo rinfrancato dalle manifestazioni di affetto e vicinanza che i sono giunte da quella fetta di sostenitori, forse più grande ma meno numerosa, che ha apprezzato i nostri sforzi e nutre grande fiducia in questa società. L’ultima cosa che avrei voluto era una frizione con la tifoseria. Capisco tutto il rammarico di chi ama visceralmente questa maglia ma c’è bisogno di rialzare la testa e ricordarci che una retrocessione non può macchiare il nostro recente passato. Resterò comunque il proprietario del club e continuerò a sostenerlo in ogni modo possibile”.

Busso pensa alla A ma il presente è il Cittadella

Roberto Busso, nuovo presidente della Salernitana, si è presentato con grande entusiasmo: “Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura al servizio di un sodalizio stoico e con una tifoseria ricca di passione. C’è un progetto redatto e presentato dall’amministratore delegato che prevede la ricalibratura degli aspetti finanziari alla nuova categoria. L’obiettivo è quello di tornare nella massima serie entro tre stagioni”. E domani è tempo di lasciare spazio al campo con i granata di Martusciello che aspettano la visita del Cittadella. Il mercato ha visto un po’ in difficoltà la squadra granata che sembra ancora alla ricerca dei suoi equilibri.

Serie B: il pagellone del mercato