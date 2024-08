Serie B: Salernitana allo scadere, Inzaghi si salva in extremis, crollo Bari, festa SudTirol

Prima vittoria senza Iervolino per i campani, il Pisa pesca il jolly in rimonta contro lo Spezia. Colpo esterno della Juve a Stabia a Bari

Prima giornata di Serie B che entra nel vivo con le quattro partite del sabato. Riflettori puntati sull’esordio di Filippo Inzaghi sulla panchina del Pisa, fermato sul pari dallo Spezia. Succede di tutto all’Arechi di Salerno, alla prima di Martusciello, con il Cittadella costretto a leccarsi le ferite. Vittoria al cardiopalma per il Sudtirol contro l’ex Bisoli. Colpaccio della Juve Stabia al San Nicola di Bari.

Bari-Juve Stabia 0-3: goleada delle Vespe al San Nicola, male Longo

La Juve Stabia di Guido Pagliuca, una delle quattro neopromosse della Serie B 2024-25, si presenta a questo campionato con un primo tempo sontuoso al “San Nicola” di Bari, contro la squadra allenata da Moreno Longo. Ad aprire le marcature il difensore goleador Bellich, capocannoniere delle Vespe nella passata stagione e fresco di rinnovo fino al 2027 con il club campano. Fioccano le ammonizioni in casa stabiese, a testimonianza di un approccio agonisticamente cattivo degli ospiti, ma è ancora la Juve Stabia a creare le occasioni più pericolose in ripartenza, fino al raddoppio targato Folino, all’alba dell’intervallo.

Nel secondo tempo i Galletti faticano a impensierire la retroguardia gialloblù, nonostante le sostituzioni operate da Longo con il passare dei minuti. La squadra di Pagliuca si difende con ordine e nel finale di gara trova persino lo 0-3, firmato da Artistico, arrivato dalla Lazio in prestito in questa sessione di mercato. Clamoroso flop dei pugliesi alla prima in questo campionato.

Pisa-Spezia 2-2: Canestrelli salva Inzaghi nel finale

Prima frazione frizzante all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, con lo Spezia che inizia in maniera intraprendente, fino a trovare la via del gol con il giovanissimo Francesco Pio Esposito, che sblocca l’incontro al minuto 21, finalizzando un assist dell’ex Empoli Bandinelli. Succede di tutto a pochi passi dal duplice fischio del direttore di gara, con il botta e risposta tra Bertola e Touré che porta le squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-2. Aquilotti avanti, “Super Pippo” Inzaghi sotto all’intervallo.

L’ex bomber del Milan cambia qualcosa in apertura di ripresa, inserendo Bonfanti e Piccinini e chiedendo una reazione ai suoi. Forcing dei toscani che raccoglie i frutti sperati a 11 dal 90’, con Canestrelli che pesca il jolly e punisce i liguri, riequilibrando il risultato. Finisce così, 2-2 all’esordio per Inzaghi. Punto in trasferta per i bianconeri.

Salernitana-Cittadella 2-1: veneti beffati nel finale, prima vittoria senza Iervolino per i campani

Sconfitta amarissima per il Cittadella di Gorini, in vantaggio fino al minuto 93 e raggiunto allo scadere dal gol di Daniliuc, che fa esplodere l’Arechi e spalanca le porte alla rimonta dei granata di casa, che superano ancora il portiere avversario al 97’, vincendo clamorosamente la prima della gestione Martusciello in B, grazie all’autorete di Angeli. Carambola sfortunata e 2-1 finale che regala fiducia e punti alla formazione costruita sapientemente dal ds Petrachi in questa estate.

Sudtirol-Modena 2-1: il Var ferma Bisoli, Rover allo scadere

Partita entusiasmante al “Druso” di Bolzano, con i padroni di casa bravi a passare subito in vantaggio con Mallamo, imbeccato dal solito Casiraghi. Non molla il Modena di Bisoli, reduce dal ko ai rigori contro il Napoli di Coppa Italia, con Bozhanaj che a pochi passi dal 45’ finalizza l’assistenza di Palumbo.

Nel secondo tempo, è Rover a far esplodere il pubblico biancorosso e a colpire proprio Bisoli, grande ex di giornata, con gli emiliani che invece devono piegarsi dinanzi al Var, che annulla il tentativo vincente di Palumbo. Si chiude 2-1 per gli altoatesini.