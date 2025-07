Pirlo torna ad allenare ma deve accontentarsi della seconda divisione araba, carriera da gambero

L'ex play campione del mondo è il nuovo tecnico dello United Fc: l'ultima esperienza infelice in panchina alla Sampdoria, dove fu esonerato ad agosto

Non gli mancherà uno stipendio ricco ma la nuova avventura di Andrea Pirlo in panchina è ben lontana dalle mire ambizionistiche con cui era iniziata. L’ex play campione del mondo con l’Italia nel 2006 è stato ufficializzato come nuovo tecnico dello United Fc, squadra della First Division League, la seconda serie calcistica degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai.

Dalla Juve alla seconda divisione araba

Una carriera da gambero per Pirlo, che aveva cominciato direttamente con la panchina della Juventus: un solo anno e via. Dall’Italia alla Turchia, dove aveva allenato il Karagumruk, poi il rientro sulla panchina della Sampdoria, sua ultima squadra. Primo anno sufficiente, aveva centrato i playoff, ma l’anno dopo fu esonerato nell’agosto del 2024, dopo la sconfitta in B con la Salernitana alla terza giornata, lasciando i blucerchiati ultimi con un punto in 3 partite.

Questa la nota ufficiale della società diramata tramite i profili social che di fatto annuncia Pirlo come nuovo allenatore: “Una vera leggenda inizia il viaggio con noi! Annunciamo con orgoglio la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore dello United FC. Con la sua visione, passione e mentalità vincente, inizia un nuovo capitolo. Benvenuto a Dubai, signor Pirlo!”.

La nota del club

Anche il Presidente del Club, Ilie Cebanu, ha parlato tramite una nota apparsa sul sito ufficiale: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Andrea nella famiglia dello United FC. Incarna i valori e le ambizioni del nostro club e crediamo che sarà una figura chiave per portarci al livello successivo”. Pirlo è già arrivato a Dubai e inizierà a lavorare con la squadra nei prossimi giorni, con l’avvio dei preparativi per la nuova stagione.

Le stelle della squadra

L’anno scorso la squadra araba era stata allenata dall’olandese Arno Buitenweg, in rosa ci sono giocatori di rilievo come il bomber Marcelo Torres, il centrocampista portoghese Adrien Silva, campione d’Europa 2016, e l’attaccante olandese Quincy Promes.