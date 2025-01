Sampdoria, il ritorno di Pirlo l'ultima idea per evitare la serie C

Doriani sempre più in crisi dopo il ko interno col Cesena e la contestazione dei tifosi. Manfredi conferma Semplici ma resta l'ombra di Pirlo

È sempre più alta tensione in casa Sampdoria. La sconfitta interna col Cesena e una classifica drammatica ha spinto il presidente Matteo Manfredi a metterci la faccia nel post partita. Pur confermando Semplici al timone, l’incubo Serie C è reale, per cui sono tutti in discussione. E l’ultima idea porta al ritorno di Pirlo.

Sampdoria, crisi senza fine: numeri da Serie C

Manfredi rischia di diventare il primo presidente ad aver fatto sprofondare i blucerchiati in Serie C. Altro che rinascita, altro che ritorno in A. La Sampdoria non vince dal 27 ottobre: da quel momento una lunga serie di figuracce. Sette i pareggi, cinque le sconfitte, per un totale di 21 punti e un margine di vantaggio di sole tre lunghezze sul Cosenza ultimo in classifica.

Da Pirlo a Sottil fino a Semplici: i ribaltoni in panchina non hanno prodotto risultati. Anzi, hanno contribuito a far precipitare la situazione. Lo testimonia il cammino del tecnico fiorentino in carica dall’11 dicembre: nelle sei gare disputate sono arrivati quattro segni X e due ko.

Manfredi esce allo scoperto, si spera nel mercato

Dopo i fischi del Ferraris per l’ennesimo scivolone di una stagione fin qui maledetta, Manfredi si è presentato in sala stampa per fare il punto della situazione. “La guida tecnica non cambia” ha assicurato il numero uno del club ligure, assicurando che “interverremo sul mercato, anche se è difficile”.

Già, tra calciatori fuori rosa, altri che hanno deluso e quelli finiti ai box infortunio – l’ultimo in ordine di tempo è Tutino – correre ai ripari è una sorta di mission impossible. E nel mirino delle critiche è finito soprattutto il ds Pietro Accardi.

Incubo Samp, l’ultima idea porta al ritorno di Pirlo

Semplici potrebbe giocarsi tutto in occasione della prossima trasferta col Mantova. In caso di ko, non è escluso che Manfredi decida di rivedere le proprie posizioni e optare per un nuovo cambio in panchina.

Il Secolo XIX lancia l’idea del ritorno di Andrea Pirlo, silurato a fine agosto dopo aver racimolato un solo punto nelle prime tre giornate. La scorsa stagione l’allenatore lombardo aveva condotto la Sampdoria ai playoff grazie al settimo posto finale: toccherà al Maestro evitare la retrocessione in C?