Calciomercato Serie B, Sampdoria scatenata: dopo Niang arriva Valoti. Mossa Sassuolo, il Bari resta a guardare

I blucerchiati si regalano un colpo per reparto e puntano anche Andrea Petagna. La capolista non si accontenta e batte la concorrenza del Parma. E De Laurentiis? Aspetta

Il mercato entra nel vivo anche in Serie B. Quando siamo ormai giunti al giro di boa della sessione di gennaio, grande protagonista la Sampdoria di Leonardo Semplici, alla ricerca di rinforzi utili per centrare l’obiettivo salvezza e avvicinare la zona playoff. Il Sassuolo di Grosso guarda al futuro, mentre il Bari di Luigi De Laurentiis aspetta il momento giusto per agire. Battono un colpo anche Reggiana, Frosinone e Cremonese.

Sampdoria scatenata: dopo Niang, ecco Valoti e Barba. Tutino in uscita

La Sampdoria cambia pelle in questa finestra di mercato. Su indicazione di Leonardo Semplici, arrivato per sostituire l’esonerato Andrea Sottil, i blucerchiati continuano ad investire in questa sessione di gennaio, con l’obiettivo di risalire la china e avvicinare la griglia playoff, una volta centrato l’obiettivo salvezza.

Nuova chance per M’Baye Niang, attaccante ex Milan reduce dall’esperienza con la maglia dell’Empoli del presidente Corsi. All’ombra di Marassi, il ragazzo classe ’94 ritrova il direttore sportivo Pietro Accardi, che lo aveva voluto fortemente anche in Toscana. Contratto di sei mesi, fino al prossimo 30 giugno, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Una pedina per reparto. Sistemato l’attacco, la Samp si prepara a piazzare un colpo importante in mediana e in difesa. Per il centrocampo c’è Mattia Valoti, per il quale è già stato raggiunto un accordo con il Monza di Galliani. L’ex SPAL sarà a Bogliasco nel giro di poche ore ed è possibile che assista alla sfida di domani con il Cesena.

Riflettori puntati sul reparto arretrato: il nome caldo è quello di Federico Barba, non convocato da Fabregas per l’ultima partita tra Como e Milan. Un chiaro segnale di mercato, che spinge l’ex Benevento verso la porta d’uscita. Trattativa in stato avanzato, con i blucerchiati che appaiono fiduciosi.

E Tutino? L’attaccante partenopeo, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Cosenza la scorsa estate, vive una situazione molto particolare: la Doria ha pagato un milione di euro per il prestito oneroso nel mese di agosto e da febbraio sarebbe chiamata a riscattare il ragazzo alla prima presenza, per una cifra vicina ai 2,5 milioni. Appena cinque gol in venti presenze ai piedi della Lanterna di Genova. Il procuratore, Mario Giuffredi, studia la strategia giusta. Qualora dovesse partire, partirebbe l’assalto della Samp ad Andrea Petagna.

Sassuolo, battuta la concorrenza del Parma per Skjellerup

Il Sassuolo non si accontenta e guarda già al futuro. Consapevole di avere un margine di vantaggio rassicurante sul terzo posto, oltre ad una rosa tecnicamente superiore a tutte le altre squadre della cadetteria, Fabio Grosso pensa a rinforzare l’organico che verrà. Serie A sempre più vicina, così come il colpo Laurs Osterby Skjellerup: intesa raggiunta con l’entourage dell’attaccante classe 2002, di proprietà del Goteborg.

Ultimi dettagli da limare con la società svedese, che ha provato a scatenare un’asta in Italia e ora vuole registrare un’importante plusvalenza. Sul giocatore alto 1.95m, infatti, era forte anche il pressing del Parma di Krause, ma i neroverdi sono stati bravi a muoversi con largo anticipo e a convincere il ragazzo, approfittando di una classifica che consente di ragionare in prospettiva. Operazione da 3,5 milioni di euro più bonus, questa la valutazione del cartellino fatta dal Goteborg.

La Cremonese studia uno scambio, colpo per Reggiana e Frosinone. Il Bari aspetta

La Cremonese di Giovanni Stroppa, che ora può credere nell’aggancio al terzo posto, porta a casa il giovane Giacomo Drago, portiere classe 2001 di proprietà del Sudtirol, che si prepara ad approdare a titolo temporaneo all’ombra dello “Zini”. Destino belga per l’omologo Jungdal, ceduto al Westerlo. In attacco, invece, concorrenza della Salernitana per Antiste del Sassuolo.

I grigiorossi non hanno intenzione di fermarsi. In attesa di capire quale sarà il futuro di Buonaiuto, che piace a Juve Stabia e Bari, la dirigenza lombarda studia un clamoroso scambio con il Cagliari: l’obiettivo è Gianluca Lapadula, con Federico Bonazzoli che farebbe il percorso inverso, tornando in Serie A e trasferendosi in Sardegna alla corte di Nicola. Trattativa non semplice, con Gennaro Tutino sullo sfondo, come possibile alternativa.

Intanto, la Reggiana ha presentato il talentuoso Justin Kumi, centrocampista classe 2004 che ha vestito in Italia la maglia del Sassuolo, mentre il Frosinone ha accolto ufficialmente Koutsoupias, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Catanzaro. E il Bari di De Laurentiis? In lista di sbarco c’è Matino, che piace a Cerignola e Vicenza in Serie C, mentre resta attualmente in stand-by l’affare Gaston Pereiro: sul piatto un accordo di un anno e mezzo con opzione, ma il talento di proprietà del Genoa vorrebbe subito un contratto fino al 2027.