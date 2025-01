Brescia, Bisoli: spunta audio choc contro la Samp per il Motta della serie B, bufera sul web

Dopo il clamore per i rimproveri ad Akinsamiro, accusato di istigazione alla violenza per aver reagito a cori razzisti, il tecnico ancora nel ciclone

E’ il Thiago Motta della serie B perchè da quando Bisoli è sbarcato sulla panchina del Brescia al posto di Maran, lo scorso 10 dicembre, ha collezionato solo pareggi, la specialità dell’allenatore della Juventus. Per le rondinelle due 0-0 consecutivi contro Carrarese e Salernitana, il pirotecnico 3-3 contro il Modena e gli 1-1 contro Cremonese e Sampdoria ed è proprio durante questa partita che Bisoli è andato sotto i riflettori per ragioni però poco onorevoli.

Le accuse di Bisoli ad Akinsamiro

Avevano fatto infatti scalpore le parole crude rivolte nei confronti di Ebenezer Akinsamiro, il giocatore di colore dei blucerchiati preso di mira dai tifosi bresciani, con cori razzisti. La sua reazione (ha mimato una scimmia di fronte alla curva rivale) non era piaciuta a Bisoli che l’allenatore si era esposto in maniera netta: “Non puoi provocare così il pubblico, è istigazione alla violenza. Non avevo sentito niente io, ma si deve avere rispetto”.

L’audio incriminato con le parole di Bisoli

Bisoli però ne ha combinata un’altra. Nelle scorse ore però sono emerse altre frasi del tecnico dette questa volta nel corso della gara in cui si accusa, neanche troppo velatamente, il direttore di gara Davide Massa di voler favorire gli avversari con le sue decisioni. “Devono salvare la Sampdoria, sennò salta per aria” è la frase incriminata colta dai microfoni di DAZN, seppur l’audio non è del tutto chiaro visti i rumori ambientali di sottofondo, e ripresa dalla pagina social Passione Sampdoria.

I tifosi della Samp scatenati

Tante le reazioni dei fan doriani: “Vergognose illazioni da parte di Bisoli. Un allenatore che si permette di fare certe dichiarazioni, supponendo che ci sia anche malafede dell’arbitro, dovrebbe essere squalificato e sanzionato. Un appello alla società: dopo averci permesso di tornare a vedere un futuro, dopo aver messo la società in salvo e in una situazione stabile, dobbiamo cominciare a farci rispettare. Personaggi ignoranti come Bisoli devono pensarci due volte prima di dire determinate cose. Vergogna!” e anche: “L’ho sentito in diretta,fossi stato in campo l’avrei preso a calci nel sedere in stile Baldini Di Carlo. Ma come si permette?” e ancora: ” Classica affermazione di chi non gradisce decisioni arbitrali che convintamente pensa debbano essere a suo favore”