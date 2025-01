Calciomercato serie B, la Sampdoria brucia tutti, pronto valzer di bomber

Entrano nel vivo i contatti per definire le operazioni, avanzano le trattative per rinforzare e sfoltire gli organici: gli ultimi aggiornamenti sui principali affari

Calciomercato Serie B, le trattive entrano nel vivo. Il conto alla rovescia in vista della chiusura della finestra invernale, fissata per la mezzanotte del prossimo 3 febbraio, è ancora lontano dallo scattare ma i contatti si intensificano.

La ricerca di giocatori funzionali ai rispettivi progetti tecnici è costante, gli aggiornamenti tra le parti aumentano di intensità per consegnare nel minor tempo possibile ai rispettivi allenatori i puntelli richiesti. Di pari passo c’è la necessità alleggerire le rose dai giocatori in esubero. In parallelo a quello in entrata è in fermento pure il mercato in uscita.

Sampdoria a un passo da Valoti e sulle tracce di Petagna

La Sampdoria è un passo dal definire un’importante operazione in entrata: ai dettagli i negoziati per rendere Mattia Valoti del Monza un nuovo giocatore blucerchiato. Il direttore sportivo Pietro Accardi avrebbe battuto la concorrenza di Cremonese e Sassuolo mettendo sul piatto condizioni che avrebbero soddisfatto sia il club brianzolo sia l’esperto centrocampista della società lombarda. La Sampdoria guarda anche all’attacco: è sulle tracce di Andrea Petagna.

Gytkjaer tra Cremonese e Palermo, Spezia su Lapadula

La Cremonese non sta, però, a guardare: i grigiorossi lavorano alla cessione di Manuel De Luca alla Reggiana e puntano forte un ex Monza ora al Venezia, ovvero Christian Gytkjaer. Proprio la necessità di formalizzare l’uscita di De Luca è, però, una questione da risolvere nel minor tempo possibile perché le sirene di mercato per il centravanti danese non mancano: il Palermo è alla finestra.

Lo Spezia sogna in grande: Gianluca Lapadula dal Cagliari sarebbe più di un semplice rinforzo. Nel contempo, il Pisa si appresta a salutare Nicholas Bonfanti: proprio il Venezia può essere la sua destinazione finale. Al suo posto è arrivato Henrik Meister. Andrea Adorante, ha infatti declinato sia la corte dei toscani sia del Sassuolo e ha deciso di restare alla Juve Stabia.

Sassi piace al Crotone, Vismara può prendere il suo posto

Dal reparto avanzato alla porta: il Modena potrebbe girare, al Crotone, Jacopo Sassi. L’estremo difensore, scuola Atalanta, classe 2003, è una vecchia conoscenza del direttore sportivo Amodio che sarebbe ben lieto di riabbracciarlo. In Calabria troverebbe minutaggio. In Emilia finora ha totalizzato una sola presenza. Ovviamente, il Modena deve trovare un’alternativa che può essere rappresentata da Paolo Vismara. Anche Vismara è un classe 2003. Come Sassi al Modena, nella Sampdoria non ha molto spazio: otto presenze in campionato e una in Coppa Italia.