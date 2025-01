Calciomercato Serie B: Il Pisa pensa in grande, saldi in casa Sampdoria ma il patron fa chiarezza su tutto

La proprietà nerazzurra fa un grande regalo ad Inzaghi per conquistare la Serie A, i blucerchiati devono cercare stabilità e Manfredi alza la voce

Non solo la Serie A, i primi colpi di mercato mandano in prima pagina anche la Serie B. Merito anche di grandi piazze come il Pisa, che ha dimostrato anche con il portafoglio di avere grandi ambizioni. C’è invece chi deve fare i conti con una profonda crisi come la Sampdoria, che in questa prima fase della nuova gestione proprietario è stata più occupata a risolvere i problemi ereditati per cercare di dare respiro alle casse della società e mettere tutto in regola.

Pisa, che colpo per Inzaghi: arriva Meister

Il Pisa è l’unica squadra capace di tenere la scia del Sassuolo in Serie B: i nerazzurri sono distanti solo tre punti dalla squadra di Grosso e puntano al primo posto. Per la promozione basta anche la seconda posizione, ma la società sogna in grande e lo ha dimostrato con un grande colpo.

Decisamente oltre per il campionato cadetto. Infatti è in arrivo Henrik Meister, attaccante danese classe 2003 del Rennes. E pensare che la scorsa estate fu pagato 9 milioni di euro dai rossoneri. Un grande regalo per Pippo Inzaghi che è pronto a scartarlo. Al contrario c’è chi si diverte di meno, come la Sampdoria.

Sampdoria, le prime cessioni

La parola chiave del club è sostenibilità e per favorire delle entrate, il club ha bisogno di alcune cessioni. E nelle scorse ore sono arrivate le prime due: Antonio La Gumina al Cesena e e Stefano Girelli alla Salernitana, entrambe a titolo temporaneo.

L’obiettivo è quello di sfoltire la rosa e cercare di dare a Semplici una squadra competitiva per cercare di mantenere la categoria e provare al momento una insperata rimonta playoff. I blucerchiati non conquistano una vittoria da ormai 11 giorni (l’ultima il 27 ottobre contro il Mantova).

Poi solo risultati negativi e due panchine saltate: prima Pirlo, poi Sottil. Un momento talmente buio che è dovuto intervenire il presidente Manfredi in conferenza stampa per fare chiarezza sulle ambizioni e sul futuro della società.

Manfredi sulla crisi Sampdoria e il futuro

“Sampdoria in vendita? La proprietà resta Gestio Capital. Il progetto è quello di completare la valorizzazione questo club. La parte centrale resta quella dei successi sportivi. Sono io il responsabile di quello che ad oggi è un fallimento tecnico. Non sono contento del lavoro del ds Accardi ma gli confermo la fiducia.

“Dobbiamo rimediare col mercato. Probabilmente l’anno prossimo saremo ancora in Serie B. Nel caso ci sarà stabilità anche in Serie C, la dico io la categoria. Ma basta confusione” – queste le dichiarazioni del presidente dei blucerchiati Matteo Manfredi in una conferenza stampa a Bogliasco per fare chiarezza sul periodo buio della squadra.

Poi ha aggiunto: “Tra le mie responsabilità c’è quello di dare stabilità a questo club, messa più volte a repentaglio negli ultimi anni. Io devo dare orgoglio e decoro a questo club. E ci auguriamo tante vittorie. Ma la stabilità è quello che abbiamo fin qui perseguito, vi posso confermare che oggi la Sampdoria è in una condizione stabile”.

“La Sampdoria rischiava di perdere anche il suo marchio”

Poi ha difeso anche il suo operato: “Sono state investite cifre importanti. Forse è utile ricordare che questi investimenti sono stati fatti per dare sostenibilità e serenità al club. Nell’ordine abbiamo fatto tante cose. Sono stati chiusi accordi con la vecchia proprietà, con le banche, coi creditori.

Il pagamento di milioni di debiti, queste strutture resteranno negli asset del club. Siamo entrati in una situazione che sapevamo essere complicata ma abbiamo trovato ulteriori complicazioni. Questa società rischiava di perdere anche l’uso del suo marchio.

Se sono pentito di aver preso la Sampdoria? No. Rispondo di essere orgoglioso, felice. Lo rifarei. Poi ha allontanato qualsiasi voci dall’Arabia Saudita: “Solo dei viaggi”. E sugli investitori da Malta: “Voci non reali”.