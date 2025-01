Serie B: Sassuolo implacabile, batte la Salernitana e allunga sul Pisa. Il Palermo torna al successo, Reggiana-Bari sospesa

La 21esima giornata di Serie B, concentrata per la quasi totalità questa domenica, ha visto il successo di un Sassuolo sempre più in corsa in vetta alla classifica, del Palermo che torna alla vittoria ma anche della crisi del Frosinone e dei brutti episodi di Reggiana-Bari

La Serie B è tornata oggi dopo la pausa con una 21esima giornata entrata nel vivo questa domenica con larghissima parte delle partite in programma nel turno. Programma che si è aperto alle 12:30 con il match vinto dal Sassuolo in casa della Salernitana, che consente alla formazione neroverde di conquistare la momentanea vetta della classifica con un vantaggio di 6 punti sul Pisa, che giocherà domani.

Dopo il passo falso col Cittadella, il Palermo ritrova il successo battendo in casa il Modena, mentre tra Spezia e Juve Stabia (altro big match di giornata) non si va oltre l’1-1 e il Frosinone è sempre più nei guai dopo la sconfitta in casa contro la Cremonese. Vediamo come sono andate le altre partite, in attesa che si giochi stasera Cesena-Cittadella (alle ore 17:15) e Brescia-Sampdoria, gran finale (per oggi) alle 20:30.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Salernitana non riesca risollevarsi, il Sassuolo è implacabile

La Salernitana si è presentata con gli abiti nuovi di un tecnico fresco di debutto sulla panchina campana, ovvero Breda, più i tre acquisti del mercato Raimondo, Lochoshvili e Cerri. Ma già al sesto minuto dal fischio d’inizio il Sassuolo va in vantaggio con Russo, e successivamente al 40′ Muharemovic firma il raddoppio grazie al tiro ben calibrato da calcio d’angolo di Laurienté. Nella ripresa la Salernitana sigla il gol della bandiera con Cerri, sfruttando la sbavatura di Odenthal. Finale nervoso con proteste dalla panchina dei granata, culminate con l’espulsione di Tello. Finisce quindi 1-2: per il Sassuolo è la nona vittoria nelle ultime dieci giornate, mentre la Salernitana continua a languire nell’ultimo posto della classifica.

Il Palermo ritrova il successo: contro il Modena a segno anche il capitano Brunori

Vantaggio rosanero al Barbera nel primo tempo di Palermo-Modena, grazie al tiro da distanza ravvicinata di Brunori che è costato però un infinito controllo al Var per convalidare la rete. Ma alla fine la prodezza del capitano ha ottenuto il via libera, con il check che ha stabilito che il tocco di testa di Ceccaroni non era da fuorigioco non avendo toccato il pallone. Al 56′ i siculi allungano il vantaggio grazie a Le Douaron. I rosanero passano così in casa battendo il Modena 2-0.

Tra Spezia e Juve Stabia finisce 1-1, Francesco Pio Esposito fallisce il rigore del vantaggio

La Juve Stabia, in cerca di una vittoria per rilanciarsi in classifica, capitola però nel primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa ad opera di Soleri, capace in pieno recupero di beffare i campani. Ma gli ospiti, dopo i primi 45 minuti non travolgenti, risollevano le proprie sorti con il pareggio nel 48′ a opera di Folino. Nella ripresa lo Spezia ha la chance per andare in vantaggio con il rigore a favore fischiato a causa del fallo di Pierobon su Degli Innocenti. Ma dal dischetto Esposito spedisce la palla sulla traversa. Sul finale Elia prova a riaprire la partita, che si chiude però con il punteggio di 1-1, con i liguri che restano per ora stabili al terzo posto ma senza avvicinarsi più di tanto dalla piazza occupata dal Pisa.

Pareggio tra Cosenza e Mantova, in gol anche il nuovo acquisto Artistico

Il nuovo acquisto Gabriele Artistico fa esplodere lo stadio Marulla con il gol del vantaggio al decimo minuto (su assist di Florenzi, autore del raddoppio al 23′). Sempre nel primo tempo si sblocca però anche il Mantova, che avvicina le distanze al 36′ grazie a Maggioni. Nella seconda metà di gara Mancuso porta il match in parità al 63′.

Sudtirol-Catanzaro: si decide tutto nei primi minuti

Primo tempo davvero scoppiettante in quel Druso di Bolzano. Al 3′ gli ospiti vanno in vantaggio con Bonini, ma poi all’8′ i padroni di casa ottengono il pareggio con il nuovo acquisto Pyythia (giovando anche della deviazione ad opera di Scognamillo). Una serie di interruzioni condiziona i ritmi nel proseguimento, poi sul finale del primo tempo il fallo in area ai danni di Iemmello determina il rigore al favore del Catanzaro, fallito però dallo stesso giocatore dal dischetto.

Frosinone, crisi senza fine: brutta sconfitta in casa a opera della Cremonese

La Cremonese mattatrice già nel primo tempo, con Ceccherini che al 24′ porta in vantaggio i suoi che allungano il gap sul finale grazie a Bonazzoli, ben servito da Vandeputte. I ciociari provano a rimettere in discussione la partita avvicinandosi pure al gol, ma nella ripresa le speranze del Frosinone vengono ulteriormente demolite dal gol del 3-0 di Collocolo.

Reggiana-Bari: partita sporcata dal nervosismo, dalle tensioni arbitrali e dai cori razzisti

Match dai risvolti controversi quello tra Reggiana e Bari, interrotta per oltre cinque minuti per cori razzisti, sentiti in quel dello stadio Mapei, e rivolti a Mehdi Dorval. Le intemperanze rivolte al terzino del Bari hanno spinto l’arbitro Prontera a sospendere la gara per 7′, mentre dal campo è arrivata la solidarietà sia dei compagni di squadra che dei rivali. Inoltre, durante i 9 minuti di recupero, viene espulso Lucchesi per aver alzato il gomito contro Mantovani. La Reggiana perciò prosegue in inferiorità numerica, evitando la disfatta nella ripresa che poteva scaturire dalle occasioni di Lasagna e di Sibilli.