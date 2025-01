Pagelle Sampdoria-Cesena 1-2: crisi totale per i blucerchiati, i romagnoli ritrovano il sorriso con Antonucci e Donnarumma

Top e flop dell'anticipo della 22esima giornata di Serie B: Tutino lascia Marassi in barella, parte bene la Samp, poi crolla dopo la rete del sorpasso

Il Cesena ribalta la Sampdoria ed espugna il “Marassi”. I blucerchiati trovano il vantaggio con Riccio, ma si fanno raggiungere da Antonucci. Nella ripresa, è Donnarumma a siglare la rete del definitivo 2-1 per i romagnoli. Continua la crisi della Sampdoria, che non vince da 12 turni: l’ultimo successo risale al 27 ottobre contro il Mantova. Il Cesena, invece, torna a casa con il sorriso, ritrovando la vittoria dopo quattro giornate e migliorando il dato dei punti conquistati in trasferta, che ora salgono a quota 8.

Sampdoria-Cesena, il racconto del match

Per i primi quindici minuti, in campo c’è solo la Sampdoria. Il gol che rompe gli equilibri arriva dopo appena otto minuti, grazie a Riccio, servito con precisione da Coda. Il primo tentativo del numero 5 blucerchiato è in acrobazia, ma Klinsmann si fa trovare pronto. Sulla ribattuta, però, il difensore di testa non sbaglia.

Il Cesena fatica ed è impreciso, ma con il passare dei minuti riesce a entrare in partita. Ed ecco che arriva il gol del pari con l’atteso Antonucci. Prima rete in campionato per l’attaccante, nonché il primo dopo 457 minuti di astineneza per i romagnoli. La gara al Marassi è vivace, con il primo tempo che termina in parità.

Nella ripresa, la Sampdoria perde la grinta e l’aggressività mostrata all’inizio del match. I ritmi si equilibrano, con le due squadre che cercano di trovare la soluzione per il gol. È il Cesena a rendersi maggiormente pericoloso, grazie alla solita verve di Shpendi. L’attaccante albanese lotta con la difesa blucerchiata, cerca Antonucci ma trova Donnarumma, che infila la sfera a fil di palo.

Provano a reagire i padroni di casa, ma senza il subentrato Tutino, che si infortuna e lascia il campo senza riuscire nemmeno a poggiare il piede per terra. Poi, lascia Marassi in barella. I minuti del match scorrono spezzettati, complici anche i vari cambi da parte di entrambe le squadre. La Samp prova a riacciuffarla, ma il Cesena stringe i denti e difende il risultato fino al triplice fischio. I romagnoli la ribaltano ed espugnano Marassi per 2-1. La Samp esce dal campo tra i fischi dei propri tifosi.

Sampdoria, top e flop

Riccio 7: Apre le marcature con un colpo di testa sulla ribattuta di Klinsmann.

Coda 6.5: Desideroso di fare bene, lo dimostra con l'assist al bacio per il gol di Riccio. (35′ st Leonardi ng)

Pedrola 5.5: Torna titolare al Marassi dopo 474 giorni, con grande voglia di dimostarre il proprio valore. Attivo in entrambe le fasi, ma manca di lucidità davanti alla porta. ( 10′ st Tutino ng: Reduce da un'influenza che non gli ha permesso di allenarsi. Serata da dimenticare, visto il brutto infortunio che lo costringe ad abbandonare Marassi in Barella: 23′ st Sekulov 5.5)

Yepes 5: Impreciso nelle palle verticali. Si fa ammonire dopo undici minuti per un brutto fallo su Prestia. ( 25′ st Niang 5.5: Fa il suo esordio in blucerchiato, ma non impatta come ci si aspettava)

Venuti 4.5: Non si vede mai in partita.

Cesena, top e flop

Antonucci 7: Il più atteso. Segna il suo primo gol stagionale riportando i suoi in parità. Prestazione di carattere.

Donnarumma 7: Sull'assist di Shpendi, trova il suo primo gol in bianconero. Sigla la rete della rimonta. (30′ st Celia)

Ciofi 6.5: Orchestra l'azione del gol del pari nel primo tempo.

Shpendi 6.5: Anche senza segnare, si distingue sempre per qualità e presenza costante. È sempre un pericolo, impreziosisce la performance con l'assist per Donnarumma. (40′ st La Gumina ng)

