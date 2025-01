Calciomercato Serie B: Salernitana al rush finale, il Bari irrompe sulla scena, assalto a Lapadula

Cremonese e Sassuolo battono un altro colpo mentre il Cagliari cerca contropartite per cedere il suo attaccante. De Laurentiis fa spese in casa Milan

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Mercato in fermento in Serie B. Cremonese e Sassuolo mettono a segno un altro colpo importante, mentre Salernitana e Bari si muovono per puntellare le rose a disposizione di Breda e Longo. Il club di Luigi De Laurentiis irrompe nella corsa a Gianluca Lapadula, seguito anche dalla squadra di Giovanni Stroppa, e segue con attenzione Lazetic del Milan. Il Palermo fa muro per Nikolaou. Il punto su tutte le trattative e gli affari conclusi nel campionato cadetto.

Cremonese e Sassuolo regine del mercato in Serie B

La Cremonese di Stroppa rinforza la batteria degli esterni, portando a casa Paulo Azzi, che arriva dal Cagliari a titolo definitivo. Investimento importante della società grigiorossa, che non ha nessuna intenzione di mollare e vuole centrare il salto di categoria, anche tramite i playoff. Intanto, resta caldo l’asse Cremona-Cagliari: per cedere Gianluca Lapadula, i sardi hanno chiesto i cartellini dell’ex Venezia Dennis Johnsen e Federico Bonazzoli, già allenato a Salerno da Davide Nicola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Colpo in prospettiva del Sassuolo di Fabio Grosso, che si assicura le prestazioni sportive del danese Skjellerup, acquistato dal Goteborg. Dopo l’ultimo rilancio dei neroverdi, l’operazione si chiuderà sulla base di 5 milioni di euro più bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra e del giocatore.

Non si ferma nemmeno il Pisa di Filippo Inzaghi, in piena corsa per la promozione diretta. Il prossimo ad approdare ai piedi della torre sarà Markus Solbakken, talento norvegese di 24 anni, che ha fatto benissimo con i colori dello Sparta Praga. Vanta anche 4 presenze in Champions League.

Il Bari fa spese in casa Milan: chiesti Lazetic e Coubis

Il Bari di Luigi De Laurentiis, una volta sfumato Gaston Pereiro, accelera per regalare almeno un attaccante al tecnico Moreno Longo. L’obiettivo numero uno è Lapadula, per il quale è in corsa anche la Cremonese, ma intanto è stato richiesto al Milan il giovane Marko Lazetic, classe 2004 attualmente in prestito ai serbi del TSC. Il ragazzo avrebbe aperto alla possibilità di rientrare in Italia, ma bisogna limare alcuni dettagli. Il Milan ha già detto sì al trasferimento a titolo temporaneo.

Non solo Lazetic. Per la difesa, piace Andrei Coubis del Milan Futuro, con cui c’è stato un contatto nelle ultime ore. Gli agenti spingono per condurre in porto l’operazione, sulla base di un trasferimento a parametro zero al Bari, ma con il 50% sull’eventuale futura rivendita in favore dei rossoneri.

Salernitana, non solo Caligara. Catanzaro, ecco l’erede di Dini. Nikolaou resta a Palermo

La Salernitana di Roberto Breda continua a cambiare pelle in questa sessione di mercato. Dopo aver sistemato l’attacco nei primi giorni della finestra di riparazione, con Cerri e Raimondo subito inseriti negli schemi dell’ex allenatore della Ternana, il direttore Valentini preme per regalare almeno un altro acquisto per reparto al nuovo staff tecnico granata.

Ufficiali gli arrivi di Caligara, uno dei fedelissimi di Breda, e Juan Cruz Guasone, scommessa sudamericana che potrebbe rivelarsi una futura plusvalenza. A centrocampo, Saric del Palermo è più di una semplice suggestione. Per l’attacco, l’ultima idea porta a Gennaro Tutino, qualora la Sampdoria dovesse investire su un altro centravanti, che ridurrebbe sensibilmente lo spazio a disposizione dell’ex Cosenza. Si tratterebbe di un ritorno.

In Sicilia, intanto, il Palermo fa muro per Nikolaou, che non andrà al Pafos salvo offerte che vanno ben oltre la valutazione del cartellino. Si cerca un attaccante da affiancare a Brunori: Osti ha chiesto Adorante alla Juve Stabia, ma sul taccuino ci sono anche Borrelli e Compagno.

Buone notizie per il Catanzaro di Fabio Caserta, che ha già tra le mani il sostituto di Andrea Dini, approdato al Catania in Serie C: il prescelto è Gelmi, estremo difensore di proprietà dell’Atalanta, pronto a vestire i panni di vice Pigliacelli in cadetteria.