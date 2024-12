Sampdoria, crisi infinita: Sottil verso l’esonero, la contestazione dei tifosi e per la panchina spunta il vice di Mourinho

Il pareggio rocambolesco contro il Catanzaro non basta per rasserenare l’ambiente in casa blucerchiata: Sottil resta in bilico, impraticabile il ritorno di Pirlo e prende ipotesi la coppia “Foti-Pedone”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un pareggio rocambolesco e il 12esimo posto in classifica. Le nubi della crisi continuano ad aleggiare intorno all’ambiente Sampdoria alle prese con un’altra stagione complicata. Il tanto atteso cambio di marcia tarda ad arrivare con i blucherchati che rischiano di vivere un’altra stagione piuttosto avara di soddisfazioni con la preoccupazione anche di scivolare verso posizioni più preoccupanti.

Sottil: “Non penso all’esonero”

A fine partita Andrea Sottil ha allontanato le voci di esonero ma è evidente che il nervosismo e la frustrazione per il momento che sta vivendo la squadra continui a essere molto forte come testimoniato anche nella conferenza pre-partita: “L’esonero è l’ultimo dei miei pensieri, così non basta. Siamo dispiaciuti e incazzati. Ci sono state alcune distrazioni, sono sfumature che vanno messe a posto ma nel primo tempo il Catanzaro non ha mai tratto in porta. In questo momento siamo dispiaciuti soprattutto per i tifosi. E’ un momento difficile in cui servono determinazione e lucidità”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La contestazione dei tifosi

La situazione però si fa sempre più pesante e i tifosi della Samp, dopo un inizio incoraggiante da parte della squadra, ora vivono un’altra situazione di crisi e sembrano aver raggiunto il limite della pazienza. Dopo la gara con il Catanzaro circa 200 fan blucerchiati si sono radunati in corso de Stefanis, all’uscita del settore distinti, per contestare la squadra e il malcontento cresce sempre di più anche sui social. “Dovevano sfruttare la pausa per le nazionali e mandare via Sottil già due settimane fa – scrive un tifoso sui social – Anche la dirigenza è in bambola, sembra che manchi qualcuno che capisca davvero di calcio. Manfredi non è del mestiere e Accardi non è pronto a gestire questa situazione”.

Serie B: cosa è successo nelle gare del sabato

Foti: spunta il vice di Mourinho

Ora resta da capire quali sono le possibili soluzioni a una situazione che rischia di diventare sempre più intricata. Sembra da escludere un possibile ritorno in panchina di Andrea Pirlo nonostante sia ancora sotto contratto, da Genova rivelano che il suo addio non è stato esattamente amichevole e dunque le possibilità di rivederlo sulla panchina sono remote. La società non ha neanche voglia di investire troppo per un terzo allenatore e nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi particolare. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto con Salvatore Foti, ex attaccante blucerchiato e da tempo collaboratore di Josè Mourinho sia alla Roma che attualmente al Fenerbache. Foti conosce molto bene l’ambiente visto che è stato anche vice di Giampaolo proprio alla Samp. Ma insieme a lui potrebbe sedere in panchina anche Ciccio Peddne, allenatore dell’Under16 blucerchiata e molto stimato da società e tifosi.

Serie B: la classifica completa